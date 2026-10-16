Проект педагога из Татарстана занял третье место премии «Евразия»

Фото предоставлено Алией Шагаевой

Проект доцента Казанского федерального университета Алии Шагаевой занял третье место Международной премии «Евразия» в номинации «Язык мира». Церемония награждения состоялась 15 октября в Национальном центре «Россия» в Москве.

Шагаева – кандидат педагогических наук, руководитель Международной ассоциации «Содружество образовательных организаций имени А. С. Пушкина и педагогов», а также исполняющая обязанности заместителя директора по учебной работе филиала КФУ в Джизаке (Узбекистан).

Ее проект «Педагогика А. С. Пушкина в условиях социокультурной трансформации: от наследия поэта к образованию и науке» посвящен популяризации русского языка как средства межкультурного общения и развитию гуманитарного сотрудничества в Евразии.

Одним из ключевых мероприятий проекта стал IV Международный форум, который прошел с 23 по 26 сентября в Ташкенте, Джизаке и Самарканде. В нем участвовали педагоги, ученые, руководители образовательных организаций и партнеры из России, Узбекистана и других стран.

Возглавляемая Шагаевой ассоциация объединяет 67 образовательных организаций из России, Белоруссии, Казахстана, Турции, Туркменистана, Киргизии, Армении и других государств.

«Эта награда – признание труда большого сообщества педагогов, школ, вузов и партнеров. Для нас Пушкин – не только великое наследие, но и живой инструмент, который объединяет людей и страны. Русский язык способен быть языком доверия, культуры и сотрудничества», – отметила Алия Шагаева.

Семья Шагаевых продолжает педагогическую династию, насчитывающую 56 учителей.