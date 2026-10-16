В Татарстане обсудили взаимодействие с Роскадастром в рамках нового закона

В Министерстве земельных и имущественных отношений Республики Татарстан прошло рабочее совещание, посвященное вопросам реализации положений Федерального закона № 344-ФЗ, расширяющего полномочия публично-правовой компании «Роскадастр» в сфере земельных и имущественных отношений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Организатором мероприятия выступил филиал ППК «Роскадастр» «Центр геодезии, картографии и кадастра по Приволжскому федеральному округу». В совещании приняли участие заместитель генерального директора ППК «Роскадастр» Максим Харитов, представители Минземимущества РТ, а также представители Алексеевского, Арского и Лаишевского муниципальных районов.

В ходе встречи были рассмотрены новые возможности, которые открывает закон для регионов и муниципалитетов. В частности, Роскадастр по соглашению с регионом или муниципалитетом сможет самостоятельно готовить документы для образования и предоставления участков, включая вопросы аукционов, сервитутов и перераспределения земель. Компания обеспечит полный цикл работ: от подготовки документов до кадастрового учета, регистрации прав и внесения данных в ЕГРН, включая устранение ошибок в реестре и работу с ранее учтенными объектами.

Отдельное внимание было уделено праву Роскадастра участвовать в выявлении правообладателей недвижимости, бесхозяйных объектов и имущества с признаками выморочного. С 2027 года регионы и муниципалитеты, заключившие соглашения, смогут запрашивать у налоговых органов сведения об объектах недвижимости для расчета финансирования.

Реализация положений закона направлена на ускорение вовлечения в оборот неоформленных земель и бесхозяйных объектов, рост налоговой базы регионов и снижение административных барьеров для граждан и бизнеса. В ходе совещания участники обсудили практические вопросы внедрения изменений и определили дальнейшие шаги по взаимодействию между ведомством, компанией и муниципальными образованиями.