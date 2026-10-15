Олег Морозов на пленарном заседании представил план «правчасов» Госдумы РФ

Государственная Дума на пленарном заседании 15 октября приняла постановление о проведении «правительственных часов» в период осенней сессии. Депутаты утвердили проведение трех «правчасов» – по инфраструктуре, искусственному интеллекту и деловому климату. Постановление принято единогласно: 421 голос «за». План представил председатель Комитета Госдумы по контролю, депутат от Татарстана Олег Морозов.

Несмотря на напряженную повестку сессии, включающую рассмотрение бюджетного пакета и вопросов денежно-кредитной политики, депутаты проведут три «правительственных часа». Об этом на пленарном заседании заявил глава Комитета ГД по контролю, депутат Госдумы от Республики Татарстан Олег Морозов, представляя план «правительственных часов» на осеннюю сессию Государственной Думы 9 созыва.

«Первый «правчас» пройдет уже на следующей неделе – 21 октября, на тему "Инфраструктура для жизни, пространственное развитие и транспортное сообщение" с участием заместителя председателя Правительства России Марата Хуснуллина. 11 ноября пройдет следующий «правительственный час». Тема – «Внедрение технологии искусственного интеллекта, цифровизации государственных услуг и защиты персональных данных, соблюдение баланса доступности и безопасности» с участием заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Григоренко», – сообщил Морозов.

Тема «правчаса» 16 декабря – «Национальная модель целевых условий ведения бизнеса» с участием вице-премьера Александра Новака.

Учитывая сжатые сроки, Морозов попросил фракции в максимально короткие сроки направить письменные вопросы в Комитет по контролю – они будут переданы в правительство. При этом комитет предлагает не настаивать на обычном требовании, чтобы правительство ответило на все вопросы уже к моменту «правчаса».

«Все те вопросы, которые были направлены в прошлом, и которые будут направлены сейчас, все получат ответы от правительства. Мы это проконтролируем. Это я обещаю», – подчеркнул Морозов.

«учитывая, что у нас «правительственные часы» проводятся по средам, мы постараемся практически все время пленарного заседания отвести под правительственный час. Поэтому, если будет необходимость задать дополнительные вопросы членам Правительства, постараемся найти ту форму, которая позволит это сделать», – отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Олег Морозов попросил поддержать предложение комитета пригласить субъекты Федерации к участию в первом правчасе в онлайн-режиме. «Тема касается практически всей страны, это пространственное развитие инфраструктуры для жизни, поэтому это важнейший элемент нашей региональной политики», – отметил он.

Формат «правительственного часа» в Госдуме сегодня – это не отчет министра перед депутатами, а полноценный инструмент парламентского контроля. Темы для правчасов формируются с учетом запросов избирателей, носят межведомственный характер и касаются вопросов, которые волнуют людей в конкретных регионах. По итогам каждого заседания принимается решение с перечнем рекомендаций Правительству, а профильные комитеты следят за их исполнением.

Для Татарстана этот механизм имеет практическое измерение. В рамках подготовки «правительственных часов» исполнительные органы республики заранее направляют свои предложения – они обобщаются и рассматриваются на федеральном уровне. В том числе речь идет о законодательных инициативах Республики Татарстан. Таким образом, вопросы, значимые для республики, получают ход на федеральном уровне – через процедуру, которую курирует профильный комитет Госдумы, возглавляемый Олегом Морозовым.