Ильнур Нурмухаметов: «Делаем упор на расширение существующих трасс»

В России 18 октября отмечается День работников дорожного хозяйства. В преддверии этого праздника «Татар-информ» поговорил с начальником «Волго-Вятскуправтодора» Ильнуром Нурмухаметовым, чтобы узнать о том, какие федеральные трассы будут обновлены в этом году, и о планах дорожных работ на ближайшие годы.





Ильнур Нурмухаметов: «Ключевым вызовом стало оперативное управление проектами сразу в семи регионах: в Татарстане, Марий Эл, Чувашии, Мордовии, Удмуртии, в Нижегородской и Ульяновской областях»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Татарстан активно участвует в развитии дорожной сети. Взаимодействие с руководством республики у нас одно из самых эффективных»

– Ильнур Фагилевич, на должность начальника «Волго-Вятскуправтодора» вы были назначены в июне, а до этого работали в Минфине, Миндортрансе и Минстрое Татарстана. Как опыт работы в этих ведомствах помогает вам сейчас, когда вы курируете федеральные трассы?

– Руководителем федерального казенного учреждения «Волго-Вятскуправтодор» я был назначен 10 июня. А до этого действительно прошел серьезную трудовую школу в нашей республике – 17 лет был на государственной службе. Пять лет проработал в контрольно-ревизионном подразделении в Департаменте казначейства Министерства финансов РТ.

Опыт, полученный в Минфине, позволил изучить бюджетный процесс, вопросы целевого и эффективного использования бюджетных средств, в целом формирование бюджетной политики. Мы все понимаем, что без рубля ничего не построишь, ни один проект не реализуешь. Можно спроектировать дорогу, но для реализации нужны деньги. В основе всего – финансы.

Опыт в дорожной отрасли получил в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства, где проработал восемь лет. Пришел на должность специалиста и дорос до начальника Управления стратегического развития. Шесть лет я руководил управлением. Тогда мы участвовали в реализации ряда инфраструктурных проектов. Это и проект высокоскоростной железнодорожной магистрали ВСМ-2 Москва – Казань. По участку, который проходит по территории Татарстана, было получено положительное заключение Главгосэкспертизы России. А также участвовал в реализации проекта строительства Свияжского мультимодального логистического центра и в других проектах.

Потом была другая отрасль, также связанная со строительством. В Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ я около пяти лет проработал в должности заместителя министра. Весь этот ранее полученный опыт позволил мне плавно войти в работу в «Волго-Вятскуправтодор».

«В Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ я около пяти лет проработал в должности заместителя министра» Фото: minstroy.tatarstan.ru

– С какими вызовами для себя вы столкнулись на новой работе? И какие задачи в должности руководителя «Волго-Вятскуправтодора» считаете приоритетными?

– В апреле нашему управлению были переданы участки федеральных дорог еще двух регионов – Нижегородской области и Республики Мордовия. Поэтому ключевым вызовом стало оперативное управление проектами сразу в семи регионах: в Татарстане, Марий Эл, Чувашии, Мордовии, Удмуртии, в Нижегородской и Ульяновской областях.

Нужно было изучить состояние федеральных автодорог в новых регионах, разработать и утвердить план работ на 2026–2028 годы и срочно приступить к их реализации. Также необходимо проинспектировать работу подрядных организаций.

Ситуацию подогревала недавняя реорганизация управления. Получается, нам пришлось не только управлять текущими процессами, но и фактически с нуля выстраивать работу с новыми филиалами в Нижнем Новгороде и Мордовии.

А приоритеты управления остались неизменными – безопасность и соблюдение сроков выполнения работ по объектам этого года, а сейчас еще и подготовка дорожной инфраструктуры к зиме.

– Вы сказали о реорганизации в подведомственных Росавтодору учреждениях. Для чего нужна была эта реорганизация? И какие она открывает возможности?

– До апреля федеральные автодороги Нижегородской области и Мордовии были в ведении «Упрдор Москва – Нижний Новгород». В Нижегородской области к нам перешли участки М-7 «Волга» с частью обхода Нижнего Новгорода, трассы Р-158 Нижний Новгород – Саратов и Р-177 «Поветлужье», в Мордовии – участки М-5 «Урал», подъезд к Саранску, автодорога Р-158 и Р-178 Саранск – Сурское – Ульяновск. Теперь мы управляем более 3,3 тыс. км федеральных дорог в семи регионах.

Оптимизация дорожной сети в регионах России проводилась, прежде всего, чтобы повысить эффективность работы, более четко координировать деятельность. Для этого нужно сократить дублирующие функции между учреждениями, упростить процедуры заключения контрактов выполняемых работ. Более простым стало взаимодействие с подрядными организациями – снижаются бюрократические барьеры, повышается прозрачность работы.

Плюс оптимизации еще и в том, что появилась единая техническая и бюджетная политика, что тоже позволит выполнять задачи более эффективно. В конечном итоге будет сформирована оптимальная система управления государственным имуществом в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

Кроме того, особое внимание уделяется долгосрочному стратегическому планированию, автоматизации и информатизации управления дорожным хозяйством. А в основе этого – использование передовых технологий и удобство для людей. И важно подчеркнуть, что оптимизация не скажется на качестве дорожных работ в регионах.

– Какой из семи регионов самый сложный в части содержания, ремонта и строительства дорог? И как на их фоне выглядит Татарстан?

– Универсального подхода не существует – у каждого региона своя специфика. Например, в Нижегородской области на трассе М-7 в районе обхода Нижнего Новгорода фиксируется самый интенсивный трафик: более 70 тыс. автомобилей в сутки, при этом до 40% потока составляют грузовики. В Удмуртии фокус был смещен на завершение переходящих объектов.

Татарстан выгодно выделяется. За последние годы здесь провели масштабную реконструкцию М-7, построили обходы Нижнекамска и Набережных Челнов, села Сокуры. Татарстан активно участвует в развитии дорожной сети, и взаимодействие с руководством республики у нас одно из самых эффективных. Но и нагрузка на дороги одна из самых высоких, поэтому требования к их содержанию тоже высокие.

Мы не разделяем регионы по приоритетности. Наша задача – выстроить работу так, чтобы все подведомственные федеральные автодороги соответствовали всем нормативным требованиям.

«Завершается устройство защитных слоев и слоев износа на 13 участках федеральных трасс общей протяженностью более 90 км» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«К концу года в Татарстане будет отремонтировано более 120 километров федеральных автодорог»

– Какие работы в этом году проводятся на федеральных трассах в Татарстане? Сколько всего километров будет отремонтировано и какое финансирование выделено на дорожные работы?

– Дорожно-строительный сезон еще не завершен, на некоторых объектах осталось выполнить работы по обустройству. К концу года в Татарстане будет отремонтировано более 120 км федеральных автодорог.

В ближайшее время завершится реконструкция участка с 30-го по 43-й км автодороги Казань – Оренбург. Здесь увеличили количество полос движения с двух до четырех. Построены и реконструированы искусственные сооружения – мосты через Мешу и Каипку, путепровод на разворотной петле на 33-м км, двухуровневая транспортная развязка в районе поворота на Лаишево и пять надземных пешеходных переходов.

Основные строительные работы выполнены. Осталось завершить установку элементов обустройства и барьерного ограждения, монтаж дорожных знаков, нанести дорожную разметку и укрепить откосы растительным грунтом.

Капитально отремонтированы два участка федеральных автодорог общей протяженностью около 17,6 км. Во время ремонта расширена проезжая часть с двух до четырех полос.

На первом участке – с 340-го по 346-й км трассы Казань – Оренбург в Бавлинском районе – работы завершены. На втором объекте – с 397-го по 411-й км дороги Кострома – Шарья – Киров – Пермь, подъезд к Ижевску и к М-12 в Менделеевском районе – по контракту завершить работы должны 31 октября.

Завершается устройство защитных слоев и слоев износа на 13 участках федеральных трасс общей протяженностью более 90 км.

Большой объем работ выполнен по ремонту мостов и искусственных сооружений. Отремонтированы мосты через реку Сухая Улема на трассе Казань – Буинск – Ульяновск и через Шенталу на автодороге Казань – Оренбург, путепровод на 815-м км трассы М-7.

«Стартовали работы на левом мосту через Тойму на М-7» Фото: Лира Нурсаитова / пресс-служба «Волго-Вятскуправтодор»

Стартовали работы на левом мосту через Тойму на М-7, через реку Малая Бахта и через ручей на трассе Казань – Оренбург. Здесь работы завершатся в следующем году.

Устанавливается электроосвещение на М-7, в результате отрезок этой трассы от Казани до пересечения с М-12 на 857 км станет еще безопаснее. Работы завершим к ноябрю.

Всего на строительно-монтажные работы в этом году из федерального бюджета выделено 13,7 млрд рублей.

– Как контролируется качество работ подрядчиков и гарантийные обязательства? Бывает, что заставляете подрядчиков переделывать работу?

– Качество работ проверяем на всех этапах – это входной контроль материалов, лабораторные испытания асфальтобетона, отбор образцов материалов для испытаний, приемка каждого слоя, инструментальная диагностика ровности.

На федеральных контрактах действуют гарантийные сроки – например, на верхний слой дорожного покрытия участка после капремонта, как правило, до шести лет в зависимости от интенсивности движения.

Если в гарантийный срок появляются дефекты, подрядчик устраняет их за свой счет. Такие случаи бывают редко, обычно количество дефектов минимальное. Если подрядчик уклоняется от исполнения гарантийных обязательств, существуют механизмы воздействия, вплоть до принуждения в судебном порядке.

«Качество работ проверяем на всех этапах – это входной контроль материалов, лабораторные испытания асфальтобетона, отбор образцов материалов для испытаний, приемка каждого слоя, инструментальная диагностика ровности» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

– В Татарстане, как вы уже сказали, провели масштабную реконструкцию трассы М-7, построили обходы Нижнекамска и Набережных Челнов, обход села Сокуры. Планируется ли в ближайшие годы строительство новых федеральных дорог?

– Вопросы нового строительства и реконструкции решаются на уровне Федерального дорожного агентства и Правительства России в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

С нашей стороны сейчас упор делаем на то, чтобы привести в нормативное состояние и расширить существующие трассы. Самые загруженные направления – это выезды из Казани. В часы пик на выезде из столицы Татарстана фиксируется более 70 тыс. автомобилей в сутки.

После завершения работ в этом году трасса Казань – Оренбург будет четырехполосной от Казани до Смолдеярово в Лаишевском районе. Но требуется расширение на участке от примыкания платной дороги Алексеевское – Альметьевск до Альметьевска и от Альметьевска до Бугульмы.

Необходимо также довести до четырех полос четырехкилометровый участок на подъезде к Ижевску. Общая протяженность дороги в Татарстане составляет 28 км. В 2021 году мы расширили до четырех полос участок с 411-го по 422-й км, в этом году завершаем работы на отрезке с 397-го по 411-й км. Чтобы полностью сделать трассу четырехполосной, осталось отремонтировать финальный участок – с 422-го по 426-й км.

На автодороге Йошкар-Ола – Зеленодольск требуется модернизация участка в районе обхода Зеленодольска – с 95-го по 113-й км.

В 2027 году планируем начать проектирование капитального ремонта автодороги Казань – Буинск – Ульяновск на участке от М-7 до М-12. По проекту предусмотрено расширение дороги до четырех полос. Это стратегически важный объект, который позволит обеспечить более комфортные условия и оптимизировать транспортные потоки, въезжающие в Казань с М-12.

«Самые загруженные направления – это выезды из Казани. В часы пик на выезде из столицы Татарстана фиксируется более 70 тыс. автомобилей в сутки» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

– Какие объекты на федеральных дорогах в Татарстане требуют особого внимания на ближайшие три – пять лет?

– В первую очередь это искусственные сооружения. Многие мосты построены в 1970–1980-х годах. Характерный пример – левый мост через Тойму на 1032 км М-7. Ему почти 40 лет, он пришел в критическое состояние. Его ремонт начался в августе, а в 2027 году предстоит отремонтировать и правый мост.

Планируем включить в план работ мост через Мелекеску на 1043-м км М-7 в черте города Набережные Челны.

По предварительным планам, в следующем году планируем отремонтировать шесть участков федеральных автодорог общей протяженностью более 90 км и заменить асфальтобетонный слой износа на протяженности свыше 180 км.

«Значительно снижает риск ДТП освещение дорог в темное время суток. При реконструкции и капремонте на трассе Казань – Оренбург и на подъезде к Ижевску будет освещено 29 км» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Общая протяженность освещенных участков федеральных трасс в республике увеличится на 39 километров»

– Наряду со строительством и ремонтом дорог внимание уделяется ликвидации аварийно-опасных участков, мест концентрации ДТП. Много ли еще таких проблемных участков в Татарстане?

– Аварийно-опасные участки на федеральных дорогах определяются ежегодно вместе с Управлением Госавтоинспекции МВД по РТ. Затем разрабатываются меры по их ликвидации.

За прошлый год на федеральных автодорогах было выявлено четыре места концентрации ДТП, пять потенциальных мест концентрации ДТП и две зоны аварийности. По каждому из них проведены мероприятия по повышению безопасности дорожного движения. Например, установлены дополнительные дорожные знаки и информационные щиты, нанесены шумовые полосы, установлены «шериф-балки». На одном участке изменен светофорный режим.

После проведенных мероприятий эти участки перестали быть аварийно-опасными. И важно, что количество аварийно-опасных участков на федеральных дорогах заметно снижается.

Значительно снижает риск ДТП освещение дорог в темное время суток. В этом году мы реализуем масштабную программу. При реконструкции и капремонте на трассе Казань – Оренбург и на подъезде к Ижевску будет освещено 29 км.

На участке трассы М-7 от Казани до пересечения с М-12 установим 8,4 км линий освещения. Таким образом, весь подъезд к новой скоростной магистрали от Казани станет полностью освещенным.

Освещение появится на автобусной остановке у села Поспелово – это 1031-й км М-7, а также на аварийно-опасном участке трассы Казань – Оренбург вблизи Бугульмы на 311–312-м км.

По итогам сезона общая протяженность освещенных участков федеральных трасс в республике увеличится на 39 км и достигнет 414 км.

Самый опасный вид ДТП – выезд на встречную полосу и съезд с проезжей части. Поэтому мы устанавливаем барьерные ограждения. В этом дорожно-строительном сезоне на участках, где проводится капремонт, будет смонтировано 89 км таких конструкций.

И главное, что наши усилия приносят ощутимый результат. Так, за восемь месяцев на федеральных автодорогах, которые находятся в зоне ответственности управления, зафиксировано снижение всех основных показателей аварийности.

«Модульные надземные переходы доказали свою эффективность. На участках, где они установлены, полностью исключены ДТП с участием пешеходов» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

– В последние годы на федеральных автодорогах в Татарстане стали устанавливать модульные пешеходные переходы. Насколько эффективно такое решение, оправдывают ли они свое назначение?

– Модульные надземные переходы доказали свою эффективность. На участках, где они установлены, полностью исключены ДТП с участием пешеходов.

Программа по повышению безопасности на федеральных трассах Татарстана стартовала в 2023 году. За прошедшие два года семь новых модульных пешеходных переходов появились на трассах Йошкар-Ола – Зеленодольск и М-7.

В следующем году развитие инфраструктуры продолжится. Планируем установить еще семь модульных переходов на трассе М-7: на подъезде к мосту через Волгу на 777 км, вблизи садовых товариществ «Смородинка» и «Киндери» на 814-м км, возле Дербышек и арской развязки на 815-м км, вблизи садового товарищества «Нева» на 842-м км, возле поселка Карповка на 850-м км, рядом с селом Шали на 855-м км и Поспелово на 1033-м км.

«Технологии искусственного интеллекта активно внедряются. За цифровизацией будущее, однако ключевое решение всегда остается за человеком» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Изучаем опыт коллег из другого управления, которые реализуют пилотный проект по интеллектуальному патрулированию»

– Как управление готовится к зимнему содержанию федеральных трасс в Татарстане?

– Это очень важный вопрос, зима уже скоро. В Татарстане содержанием федеральных дорог в зимний период будут заниматься семь подрядных организаций, с ними заключены контракты. Они уже заготовили более 78 тыс. тонн противогололедных материалов. У подрядных организаций имеются 19 баз для их хранения. Будет задействовано более 311 единиц дорожной техники.

Есть также 17 теплых стоянок для техники, помещения для отдыха и обогрева рабочих и водителей.

На наших трассах установлены автоматические дорожные метеостанции. В Татарстане их 41. Они позволяют оценивать состояние дорожного покрытия и условия проезда в режиме реального времени, формировать прогноз погодных условий на ближайшие два – четыре часа. Когда система прогнозирует гололед, диспетчер получает сигнал и заранее отправляет технику на профилактическую обработку.

– Какие новые технологии применяются при строительстве и ремонте федеральных автодорог? Используются ли разработки на основе искусственного интеллекта?

– Да, технологии искусственного интеллекта активно внедряются. Нейросети уже успешно применяются для распознавания транспортных средств и автоматического выявления дефектов дорожного покрытия.

Параллельно у нас развивается интеллектуальная транспортная система. На нашей дорожной сети организован мониторинг состояния автомобильных дорог – это метеонаблюдение, видеонаблюдение, в том числе за интенсивностью и составом транспортного потока. На 773-м км трассы М-7 функционирует пост весогабаритного контроля. Он определяет перегруженные фуры, которые разрушают дорогу.

Изучаем опыт коллег из другого управления, которые реализуют пилотный проект по интеллектуальному патрулированию. Комплекс использует ИИ для автоматического выявления дефектов, расстановки приоритетов и формирования заданий на ремонт. Это повышает оперативность устранения нарушений. В планах Росавтодора – масштабировать этот опыт на всю сеть федеральных дорог через модуль контроля дорожных фондов.

Я убежден, что за цифровизацией будущее, однако ключевое решение всегда остается за человеком. Технологии – это мощный инструмент, который поможет нам работать эффективнее, но ответственность за безопасность на дорогах по-прежнему лежит на специалистах.

«Строительство очистных сооружений, установка шумозащитных экранов и озеленение – это обязательные этапы работы дорожников» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– Дорога – это всегда вмешательство в природу. Как при строительстве и реконструкции федеральных трасс в Татарстане учитываются экологические требования?

– Строительство очистных сооружений, установка шумозащитных экранов и озеленение – это обязательные этапы работы дорожников.

Например, во время реконструкции трассы Казань – Оренбург и строительства обхода села Сокуры провели работы по лесовосстановлению. В Елабужском районе высажено более 17 тысяч молодых сосен на площади свыше 5,5 га. Вдоль участка дороги в Лаишевском районе высажены около 15 тысяч берез и более 3 тысяч елей. Эти посадки еще и защитят трассу от снежных заносов.

Помимо лесовосстановления в Куйбышевское водохранилище было выпущено около 34 тысяч мальков стерляди.

При реконструкции моста через Мешу смонтировали современные локальные очистные сооружения и системы водоотвода. Теперь дождевая и талая вода, прежде чем попасть реку, проходит многоступенчатую фильтрацию.