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Общество 16 октября 2026 14:17

В РТ выберут лучший пример использования татарского маркетинга

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«Миллиард.Татар» запустил голосование в номинации «Лучший пример татарского маркетинга» в рамках премии «Татары года». В список вошли десять проектов, использующих татарский язык и национальную культуру в бизнесе, государственных услугах и городской среде.

Среди номинантов – «Летай» за поддержку на татарском языке, МФЦ за предоставление государственных услуг на татарском, а также «Унистрой» и Defne за использование татарской музыки в продвижении жилых комплексов.

В список также вошли МТС Линк с использованием татарского языка в деловом общении, Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат с мультфильмом для семейной аудитории и авиакомпания Nordwind с татарским языком на борту самолета.

Кроме того, на победу претендуют Московский рынок с проектом, посвященным татарской идентичности в городском пространстве, футбольный клуб «Рубин» с изображением Габдуллы Тукая на форме, ICL SOFT и «Синтез | Merge» за использование татарского языка на ИТ-конференции, а также «Баркли ДАН» и Покрас Лампас с проектом на крыше жилого комплекса.

Проголосовать за номинантов можно во «ВКонтакте», telegram и на сайте премии.

Всего в премии «Татары года» предусмотрена 21 номинация. Имена победителей объявят 2 декабря.

#голосование
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