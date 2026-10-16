В Менделеевском районе открыли пять агротехнологических классов

В церемонии открытия приняли участие заместитель Премьер-министра Татарстана — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров, глава Менделеевского района Роберт Искандаров и генеральный директор АО «Аммоний» Дмитрий Макаров.

Классы появились в трех городских и двух сельских школах. Для них отремонтировали помещения общей площадью 314,6 кв. метра и установили необходимое оборудование. Общая стоимость проекта превысила 28 млн рублей.

«Уверен, что агротехнологические классы помогут ребятам раскрыть свои способности, познакомиться с современными технологиями и увидеть перспективы профессионального роста. Возможно, именно среди сегодняшних школьников — будущие агрономы, инженеры, технологи и ученые», — отметил Роберт Искандаров.

На занятиях школьники смогут познакомиться с современными технологиями сельского хозяйства, изучить основы инженерных решений в аграрной отрасли и выращивания растений. Такие классы помогают ученикам определиться с будущей профессией и получить первые профильные знания еще в школе.

Проект реализован в рамках социальной программы «Химия родного города».

Создание агротехнологических классов в Республике Татарстан реализуется в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Целью их создания является формирование системы непрерывной подготовки кадров для агропромышленного комплекса за счет взаимодействия общеобразовательной организации, профильных вузов, профильных колледжей и работодателей.