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Общество 16 октября 2026 08:22

В Менделеевском районе открыли пять агротехнологических классов

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В Менделеевском районе открыли пять агротехнологических классов
Фото: пресс-служба Менделеевского района
Пять агротехнологических классов открыли в школах Менделеевского района. Они будут работать по двум направлениям — «Агроинженерия» и «Цветоводство». Проект направлен на знакомство школьников с аграрными профессиями и подготовку будущих специалистов.

В церемонии открытия приняли участие заместитель Премьер-министра Татарстана — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров, глава Менделеевского района Роберт Искандаров и генеральный директор АО «Аммоний» Дмитрий Макаров.

Классы появились в трех городских и двух сельских школах. Для них отремонтировали помещения общей площадью 314,6 кв. метра и установили необходимое оборудование. Общая стоимость проекта превысила 28 млн рублей.

«Уверен, что агротехнологические классы помогут ребятам раскрыть свои способности, познакомиться с современными технологиями и увидеть перспективы профессионального роста. Возможно, именно среди сегодняшних школьников — будущие агрономы, инженеры, технологи и ученые», — отметил Роберт Искандаров.

На занятиях школьники смогут познакомиться с современными технологиями сельского хозяйства, изучить основы инженерных решений в аграрной отрасли и выращивания растений. Такие классы помогают ученикам определиться с будущей профессией и получить первые профильные знания еще в школе.

Проект реализован в рамках социальной программы «Химия родного города».

Создание агротехнологических классов в Республике Татарстан реализуется в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Целью их создания является формирование системы непрерывной подготовки кадров для агропромышленного комплекса за счет взаимодействия общеобразовательной организации, профильных вузов, профильных колледжей и работодателей.

Фото: пресс-служба Менделеевского района
#менделеевский район рт
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