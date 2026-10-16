В Заинском районе обсудили создание ассоциации ветеранов СВО

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

В Заинском районе Татарстана прошла встреча с представителями Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Участники обсудили создание районного отделения организации и меры поддержки военнослужащих после возвращения к мирной жизни.

Встреча состоялась в центре поддержки «Без бергэ – Мы вместе». В ней приняли участие председатель Ассоциации ветеранов СВО в Татарстане, помощник Премьер-министра республики генерал-лейтенант Владимир Майстренко, депутат Госсовета РТ и член Координационного совета организации Эдуард Шарафиев, заместитель руководителя исполкома Заинского района по социальным вопросам Регина Камалова и ветераны спецоперации.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Представители ассоциации рассказали о порядке создания районного отделения, регистрации организации и взаимодействии с органами власти. Отдельно обсудили социальную адаптацию ветеранов, психологическую и правовую помощь, а также их участие в общественной жизни.

В завершение встречи участники возложили цветы и почтили минутой молчания память защитников Отечества.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной