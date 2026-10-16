news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
СВО 16 октября 2026 17:59

В Заинском районе обсудили создание ассоциации ветеранов СВО

Читайте нас в
В Заинском районе обсудили создание ассоциации ветеранов СВО
Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

В Заинском районе Татарстана прошла встреча с представителями Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Участники обсудили создание районного отделения организации и меры поддержки военнослужащих после возвращения к мирной жизни.

Встреча состоялась в центре поддержки «Без бергэ – Мы вместе». В ней приняли участие председатель Ассоциации ветеранов СВО в Татарстане, помощник Премьер-министра республики генерал-лейтенант Владимир Майстренко, депутат Госсовета РТ и член Координационного совета организации Эдуард Шарафиев, заместитель руководителя исполкома Заинского района по социальным вопросам Регина Камалова и ветераны спецоперации.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Представители ассоциации рассказали о порядке создания районного отделения, регистрации организации и взаимодействии с органами власти. Отдельно обсудили социальную адаптацию ветеранов, психологическую и правовую помощь, а также их участие в общественной жизни.

В завершение встречи участники возложили цветы и почтили минутой молчания память защитников Отечества.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Материал подготовлен при участии Айгуль Яруллиной

#СВО
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

349 мандатов: Медведев подвел итоги выборов в Госдуму для «Единой России»

15 октября 2026

Учителя школы №181 Казани победили на федеральном конкурсе по истории

15 октября 2026
Новости партнеров