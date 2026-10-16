В Альметьевске обсудили подходы к освоению трудноизвлекаемых запасов нефти

Фото: пресс-служба «Татнефти»

В Альметьевском государственном технологическом университете «Высшая школа нефти» завершилась международная научно-практическая конференция «Трудноизвлекаемые запасы нефти – 2026». Мероприятие собрало более 400 участников из России, Китая, Индии, Малайзии, Вьетнама, Беларуси, Казахстана и других стран. В этом году конференция посвящена знаменательным датам — 70-летию Высшей школы нефти и института «ТатНИПИнефть».

Программа двухдневного форума включала панельные дискуссии, профильные секции, круглые столы и специализированные сессии – всего прозвучало более 250 докладов.

Фото: пресс-служба «Татнефти»

«Сегодня освоение трудноизвлекаемых запасов требует новых научных подходов, современных технологий и тесного взаимодействия специалистов разных направлений. Такие конференции помогают объединить опыт и идеи, чтобы находить решения для будущего нефтяной отрасли», — отметил ректор Высшей школы нефти Александр Дьяконов.

Трудноизвлекаемые запасы нефти – стратегически важная тема для нефтегазового сектора. Для эффективной и экологичной разработки таких запасов нужны как прорывные технологии, так и «инженеры будущего», которых «Татнефть» готовит в рамках своей образовательной экосистемы.

Об этом рассуждали участники панельной дискуссии «Университеты и технологическое лидерство», участие в которой принял и Раис Татарстана Рустам Минниханов. Приветствуя участников встречи, он поздравил коллективы Высшей школы нефти и «ТатНИПИнефти» с юбилеем и поблагодарил за многолетний вклад в развитие нефтегазового комплекса республики.

«Символично, что актуальные вопросы развития инженерного образования мы обсуждаем именно в стенах университета. Здесь на протяжении 70 лет формировалась неразрывная связь образования, отраслевой науки и производства», – сказал Раис республики.

Фото: пресс-служба «Татнефти»

По его словам, в настоящее время экономика нуждается в непрерывном притоке высококвалифицированных специалистов. И с этой целью в Татарстане создана целостная модель подготовки научных и инженерных кадров – от начальной до высшей школы.

Генеральный директор компании «Татнефть» Наиль Маганов, отвечая на вопрос, каким он видит будущее в 2050 году, заявил, что для нефтяников горизонт планирования составляет как раз 15-20 лет, так что у компании есть сценарии развития до этого времени.

«Нам нужно подготовить кадры, университеты. Даже 2050 год для нас это уже что-то на расстоянии вытянутой руки. Мы сейчас должны уже с напряжением всех сил работать так, чтобы к 2050 году случилось ровно так, как мы его для себя представляем», – заявил он.

Именно поэтому, вузам совместно с компаниями необходимо готовить инженеров нового типа.

Свою точку зрения на подготовку таких кадров представили и другие участники дискуссии: заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, Президент Международного форума стран БРИКС Пурнима Ананд, профессор Китайского нефтяного института Ли Синцзе, дипломат, посол российского образования и науки Габриэль Анисет Кочофа, ректор ВШН Александр Дьяконов.

Гости конференции также посетили несколько площадок, где познакомились с научно-образовательной инфраструктурой Высшей школы нефти и института «ТатНИПИнефть». Стоит отметить, что здесь как раз уделяется огромное внимание взгляду в будущее.

Фото: пресс-служба «Татнефти»

В первую очередь, это производственно-лабораторный корпус полигона «Тихоновский» – передовая научно-производственная площадка, где реализован полный цикл создания сложнейших узлов и агрегатов: путь от цифровой 3-D модели до выпуска готового изделия с использованием реверс-инжиниринга, аддитивного производства и высокоточной механообработки. Кроме того, полигон еще и главная учебная база для будущих нефтяников, где студенты работают над реальными научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими проектами вместе с профессионалами из «Татнефти».

Также Рустаму Минниханову и участникам конференции показали новую лабораторию ВШН – Центр компетенций по исследованию осложнений в процессах нефтедобычи, лабораторию «ТатНИПИнефти» по фильтрационным исследованиям методов для увеличения нефтеотдачи, а также несколько проектов, широко раздвигающих рамки профильного нефтяного образования и решающих не только образовательные, но и социальные задачи.

Фото: пресс-служба «Татнефти»

Это Лаборатория экономики благополучия – уникальная площадка для оценки реального вклада бизнеса в благополучие людей и развитие человеческого капитала, в сохранение природы и экологический баланс; Центр новых возможностей, который формирует индивидуальные траектории для студентов, обеспечивая отрасль инженерами, готовыми к цифровой трансформации с первого дня работы, и Центр китайского языка, развивающий академическое сотрудничество с ведущими китайскими университетами. Сегодня в центре обучается 300 слушателей, в числе которых не только студенты, но и жители Альметьевска, желающие изучить китайский язык, и даже пенсионеры.

В завершение мероприятия Раис Республики Татарстан вручил государственные награды сотрудникам ВШН и института «ТатНИПИнефть».