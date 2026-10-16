Волонтеры «Заповедного Татарстана» установили 70 аншлагов в заказнике «Степной»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Участники экологического проекта «Заповедный Татарстан», направленного на развитие экологической культуры и волонтерства на особо охраняемых природных территориях республики, прошли кадровые школы и приняли участие в волонтерских десантах. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» старший специалист отдела биоразнообразия Госкомитета РТ по биоресурсам Наталья Валеева.

По ее словам, проект носил не только теоретический, но и практический характер. Практическая часть охватила три заказника с разными экосистемами.

«Самая трудная работа была в заказнике „Степной“, где необходимо было установить 70 аншлагов, чтобы обозначить границы кластеров», – рассказала спикер.

Наталья Валеева подчеркнула, что работа волонтера – труд от души, включающий методическую помощь и участие в долгосрочных проектах.

«Когда мы рассказывали о работе ООПТ, поступало столько вопросов и желания помочь, что мы считаем необходимым продолжать проект. В первую очередь – помогать региональным ООПТ Татарстана, а затем пробовать себя в роли волонтеров по всей России», – добавила Валеева.

В ходе обсуждения был затронут вопрос о востребованности специалистов в экологической сфере. Как отметила начальник отдела Минэкологии РТ Алина Замалтдинова, здесь требуются разные специалисты с профильным образованием.

Наталья Валеева уточнила, что ключевые требования к сотрудникам ООПТ – любовь к природе, готовность к патрулированию в любое время и компетентность в вопросах биологического разнообразия.

«Приветствуется профильное биолого-географическое или экологическое образование, но если его нет, а есть стремление – мы ждем таких людей. Также востребованы популяризаторы экологических знаний, которые не боятся публичных выступлений и работы с населением», – подчеркнула она.