«Нам есть что показать»: чем удивила выставка бизнес-форума «ТАЙМ» в Казани

В Казани стартовал II Российско-Индийский бизнес-форум «ТАЙМ», объединивший деловую, культурную и спортивную программы и ставший площадкой для укрепления сотрудничества двух стран. Как прошло открытие и что интересного можно найти на выставке – в материале «Татар-информа».





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Во второй раз Казань распахивает двери для участников форума»

Старт II Российско-Индийскому бизнес-форуму «ТАЙМ» дал сегодня председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Абдулганиев. Мероприятие прошло в стенах Центра уникального мастерства в столице республики.

«Во второй раз Казань распахивает двери для участников форума. Причем география мероприятия растет. В этом году к нам приехали не только предприниматели, но и художники, ремесленники и многие другие», – заявил Абдулганиев.

Он подчеркнул, что за прошедший год взаимный товарооборот между Татарстаном и Индией вырос в десять раз. Кроме того, в республике проходят различные мероприятия с индийской направленностью. Например, фестиваль индийского кино или выставка индийской литературы.

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Абдулганиев Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Важно, что мы сделали, а не то, что мы хотели сделать. И нам есть что показать», – выразил уверенность Абдулганиев.

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Индия в Российской Федерации Винай Кумар в свою очередь заметил, что в Татарстане большое внимание уделяется взаимоотношениям с его страной. Он подчеркнул, что всё больше студентов и инвесторов Индии делают выбор в пользу республики.

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Индия в Российской Федерации Винай Кумар Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Наши бизнесы и торговые связи основаны на дружеских отношениях между нашими народами. Когда мы говорим о бизнес-форуме, мы говорим не только о финансах, но и сближении стран и народов в культурной среде», – заявил Кумар.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сергей Лавров поприветствовал участников форума

Приветственное письмо участникам форума направил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

«Сердечно приветствую организаторов, участников и гостей Бизнес-форума «Тайм: Россия – Индия. Взаимная эффективность», который принимает Казань. У города есть солидный опыт успешного проведения масштабных международных мероприятий. Именно здесь в октябре 2024 года состоялся XVI саммит БРИКС с участием представительной индийской делегации во главе с Премьер-министром Нарендрой Моди.

В этом году мы отмечаем четверть века Декларации о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Индией. Через десять лет после подписания этого исторического документа уровень взаимодействия был повышен до особо привилегированного стратегического партнерства. Сегодня отношения России и Индии продолжают динамично развиваться в интересах наших граждан. На подъеме находятся торгово-экономические и научно-технические связи, культурно-гуманитарные обмены.

С удовлетворением констатирую, что вся многогранность российско-индийского сотрудничества нашла свое отражение в насыщенной программе форума. Убежден, что встреча пройдет в конструктивном ключе, внесет свой вклад в расширение практической кооперации между двумя государствами, упрочение дружбы, доверия и взаимопонимания между нашими народами.

Желаю вам успешной работы и всего самого доброго», - говорилось в письме.

Завершилось открытие коротким видеороликом. В нем показали дружбу одновременно похожих и разных символов республик - снежного барса и бенгальского тигра.

Больше всего в глаза бросалось огромное количество специй и пряностей, представленных на ярмарке, а также консервированные экзотические фрукты Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Украшения Татарстана и пряности из Индии

Вместе с форумом открылась и выставка, где свою продукцию и достижения представили компании Татарстана и Индии. От Татарстана большой блок компаний представляли агропромышленные и машиностроительные предприятия, а также производители одежды и посуды.

Кроме того, на экспозиции раскинулась небольшая ярмарка ремесленников из Татарстана, на которой любой желающий мог приобрести изделия ручной работы от мастеров республики с традиционными татарскими орнаментами. Причем ярмарка поделилась на два блока – татарстанский и индийский. И если у Татарстана преобладали украшения и одежда, то у Индии больше внимания уделялось продуктам питания и различным экстрактам растений.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Больше всего в глаза бросалось огромное количество специй и пряностей, представленных на ярмарке, а также консервированные экзотические фрукты. Причем все желающие могли попробовать некоторые из представленных товаров, например, пюре из манго. Помимо этого, продавцы из Индии привезли огромное количество тканей и украшений.

А в конце выставки расположились научные и IT-компании, демонстрирующие последние достижения в технологиях. Тут больше всего выделился стенд Татарстана, где любой желающий мог попробовать себя в роли одной из четырех профессий с помощью очков виртуальной реальности.