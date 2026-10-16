На форуме в Казани обсудили будущее татарской журналистики

Фото: пресс-служба Всемирного конгресса татар

В Казани прошли мероприятия заключительного, третьего дня IX Всероссийского форума татарских журналистов. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного конгресса татар.

Ключевым утреннем событием стала презентация новой книги писателя и исследователя Раиса Зарипова «Первый и единственный», рассказывающей о подвиге Героя Советского Союза Гильфана Батыршина.

Выступивший с докладом первый заместитель руководителя исполкома Всемирного конгресса татар Марс Тукаев обратил внимание на работу по выявлению исторических личностей и увековечению их памяти, которую ведет ВКТ.

Раис Зарипов в свою очередь поведал об истории написания книги, а журналист Рашит Мингазов рассказал о нем самом.

После этого состоялся круглый стол на тему «Современная татарская журналистика». В обсуждении приняли участие исполнительный директор и главный редактор телерадиокомпании «Новый век» («Яңа Гасыр») Лилия Кадырова и главный редактор радио «Болгар» Илфар Каримов.

Лилия Кадырова, ставшая основным спикером мероприятия, в своем выступлении указала на важность сотрудничества между представителями национальной журналистики и обмена профессиональным опытом. «Работа в национальной журналистике – наша миссия, судьба, которую мы выбрали сами. Мы готовы к диалогу. Хотелось бы, чтобы мы критиковали друг друга с целью взаимного развития», – в частности, заявила она.

Представителей татарских СМИ других регионов особенно заинтересовала работа телеканала «ТНВ-Планета», его новые передачи и проекты. В новом телевизионном сезоне при поддержке Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан, стартует новый сезон проекта «Музыкаль Сабантуй». Также планируется продолжение передачи «Дуслар җыелган җирдә», продолжится запись телевизионных спектаклей совместно с театром имени Галиасгара Камала, перечислила Кадырова.

Выступивший затем директор издания «Актаныш-информ» Айнур Гимадиев рассказал об особенностях использования искусственного интеллекта в журналистике и объяснил тонкости работы с этой технологией. Участники ознакомились с возможностями больших языковых моделей и способами их применения в медиа.

При этом было подчеркнуто, что ИИ может служить вспомогательным инструментом, облегчающим работу журналиста, однако не способен полностью заменить опытных и компетентных специалистов. В национальной журналистике по-прежнему особое значение имеют подготовка качественного контента, проверка информации, сохранение языковых и культурных особенностей, констатировали участники круглого стола.

Перед завершающими мероприятиями форума его делегаты встретились с вице-премьером РТ, председателем Национального совета «Милли шура» ВКТ Василем Шайхразиевым. Политик поблагодарил участников форума за плодотворное сотрудничество и подчеркнул важность укрепления информационного пространства татарского мира.

Особое внимание Шайхразиев уделил развитию нового сайта Всемирного конгресса татар. За три года портал ВКТ должен стать современной информационной площадкой, оперативно освещающей события и новости татарского мира. Для этого, по его словам, следует активно использовать современные технологии и все доступные цифровые возможности, а также укреплять взаимодействие с татарскими журналистами и национальными СМИ в регионах.

Председатель Национального совета также заверил, что Всемирный конгресс татар открыт к диалогу и сотрудничеству с регионами. Важным направлением совместной работы остается сохранение исторической памяти и увековечение имен выдающихся представителей татарского народа. Во многих регионах установлены памятники великим поэтам Габдулле Тукаю и Мусе Джалилю, улицы получают названия в честь известных татарских деятелей. Эта работа ведется во взаимодействии с татарскими общественными организациями, региональными властями, губернаторами и мэрами городов, акцентировал вице-премьер.

Помимо прочего, участники встречи затронули вопросы дальнейшего развития печатных изданий и сохранения национальной периодики. Василь Шайхразиев признал актуальность этих проблем, уточнив, что они затрагивают не только национальные СМИ. Он пообещал взять озвученные вопросы на контроль.

В рамках церемонии закрытия форума вице-премьер РТ наградил победителей IV Всероссийского конкурса «Хәбәр – Весть» среди редакций татароязычных газет, теле- и радиопередач, интернет-ресурсов, а также среди журналистов, работающих за пределами Татарстана. Мероприятие нацелено на поддержку татароязычных средств массовой информации, развитие национальной журналистики и сохранение татарского языка и культуры в регионах России.

На конкурс были представлены работы из Москвы и Санкт-Петербурга, Омской, Пензенской, Свердловской, Тюменской и Ульяновской областей, Пермского края, республик Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия и других регионов страны.

В номинации «140 лет со дня рождения Габдуллы Тукая» отмечены Гульнара Кашапова, редакция газеты «Өмет» и Рауф Идрисов. В номинации «Наши герои» награждены Ирина Трутнева, редакция газеты «Яңарыш» и Маулиза Гумарова. В номинации «Лучший интернет-ресурс» лучшими признаны Гузель Шакирова и Линар Закиров.