Профилактику кризисных состояний обсудили на лекциях «Знания» в РТ

Фото: пресс-служба общества «Знание»

Лекции Российского общества «Знание» стали частью просветительской программы форума «Конструктив» в Казани, посвященного современным вызовам безопасности. Площадка объединила молодежь, специалистов и экспертов из регионов Приволжского федерального округа, сообщает пресс-служба общества.

Лектор «Знания», психолог, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги и Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Людмила Саулина провела дискуссию «Современная профилактика в России. Как создается среда, которая защищает?». Специалист объяснила, как распознавать признаки кризисного состояния у близких и какие инструменты поддержки действительно работают.

Эксперт поделилась видением того, почему профилактика терроризма и экстремизма невозможна без внимания к психологическому благополучию молодежи и как создание безопасной поддерживающей среды снижает риски вовлечения в деструктивные сообщества. Особый акцент она сделала на практических навыках: умении слышать, не осуждать и вовремя протянуть руку помощи.

В ходе панельной дискуссии участники обсудили, почему молодые люди и дети могут становиться уязвимыми для манипуляций, кто наиболее подвержен такому влиянию и в каком состоянии человек теряет способность ему противостоять.

Помимо прочего, Людмила Саулина дала рекомендации, как помочь ребенку, если у него на данном этапе нет доверия к ближайшему окружению и он активно участвует в интернет-сообществах, но при этом малоактивен в офлайне, а близкие замечают у него признаки кризисного состояния.

Психолог также провела лекции «Рядом, когда трудно. Как поддержать человека в кризисной ситуации» и «Профилактика кризисных состояний, как направление противодействия идеологии терроризма».

Форум проводится в рамках реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2024–2028 годы, утвержденного Президентом РФ Владимиром Путиным, комплекса процессных мероприятий «Профилактика терроризма и экстремизма» государственной программы РТ «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», а также в целях реализации молодежной политики в соответствии с федеральным законом «О молодежной политике в Российской Федерации» и федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

Организатором форума выступает Академия творческой молодежи РТ при поддержке Министерства по делам молодежи РТ, аппарата антитеррористической комиссии в РТ, аппарата полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе, Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) и Республиканского центра молодежных, инновационных и профилактических программ «Навигатор».