Минпромторг России установил ставки техсбора на смартфоны и ноутбуки

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Минпромторг России определил размер технологического сбора на смартфоны, ноутбуки и другие телефонные аппараты. Платеж начнут взимать с 1 декабря. Приказ ведомства зарегистрировал Минюст 15 октября, документ размещен на официальном портале нормативных правовых актов.

Согласно утвержденным ставкам, сбор за один смартфон составит 250 рублей, за ноутбук – 500 рублей. Для мобильных телефонов, не относящихся к смартфонам, предусмотрен платеж в размере 50 рублей. Сбор за проводные телефоны с беспроводной трубкой составит 100 рублей, за остальные телефонные аппараты – 25 рублей.

Размер платежа будет зависеть от наличия сведений о товарном знаке и модели устройства в государственной системе маркировки. Если такая информация отсутствует, ставки увеличатся почти вдвое: до 496 рублей за смартфон, 992 рублей за ноутбук, 100 рублей за обычный мобильный телефон, 198 рублей за проводной аппарат с беспроводной трубкой и 49 рублей за остальные телефонные устройства.

При расчете сбора применят коэффициент к базовой ставке. Его значение составит минус 0,33 при наличии данных о бренде и модели в системе маркировки и плюс 0,33 – при их отсутствии. Базовую ставку определят с учетом таможенной стоимости товаров соответствующей категории за 2025 год и целевого уровня инфляции Банка России.

Технологический сбор представляет собой неналоговый платеж для производителей и импортеров электроники. Его введение предусмотрено в несколько этапов: сначала он коснется готовых устройств, включая смартфоны и ноутбуки, а впоследствии – электронных компонентов и модулей. Средства планируют направлять на поддержку российской электронной и радиоэлектронной промышленности.