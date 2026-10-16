Минниханов: Партнерство с Индией гораздо шире, чем просто цифры товарооборота

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил на пленарном заседании II Российско-Индийского бизнес-форума «ТАЙМ», который проходит в Казани. Он заявил о существенном прогрессе в сотрудничестве Татарстана и Индии.

«В текущем году опережающими темпами растет взаимная торговля. Пока большее место в ней занимают поставки сырья и продукции первичного сектора. Уверен, потенциал нашего партнерства намного шире. Сегодня есть возможности для перехода к более глубокой производственной, инвестиционной и технологической кооперации, тем более что ведущие промышленные предприятия Татарстана уже накопили солидный багаж успешного взаимодействия с индийскими партнерами», – отметил Минниханов.

В целом, по оценке Раиса РТ, Россия и Индия имеют глубокое взаимное уважение к традициям, развивают связи на уровне регионов по линиям экономики и инвестиций, культуры, спорта и образования.

«Проведение в рамках сегодняшнего форума фестиваля индийского кино, демонстрации культурного наследия ЮНЕСКО, а также дружеский матч по крикету – яркое свидетельство того, что наше партнерство гораздо шире, чем просто цифры товарооборота», – подчеркнул Минниханов.

У двух стран есть историческая основа, накопленный опыт и значительный экономический потенциал, заметил он.

«Важно наполнить его (сотрудничество – прим. Т-и) конкретным содержанием: новыми проектами, инвестициями, технологиями и прямыми связями между регионами», – добавил Раис Татарстана.

Он упомянул про прошедший до пленарного заседания круглый стол с участием бизнес-кругов из Индии.

«Мы имели возможность подробно заслушать те проекты, которые уже очень близки к реализации. Они будут интересны для нашей страны», – заключил Рустам Минниханов.