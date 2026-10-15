Доску погибшему на СВО активисту МГЕР Азизбеку Сунатуллоеву установили в Казани

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Сегодня в Казани состоялась церемония открытия мемориальной таблички в память о погибшем участнике специальной военной операции, активисте «Молодой Гвардии Единой России» Азизбеке Сунатуллоеве. Ее установили в здании Академии социального образования, где учился боец.

В церемонии приняли участие депутат Госсовета Татарстана, руководитель реготделения «Молодой Гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов, депутат Казгордумы, исполнительный секретарь Казанского отделения партии «Единая Россия» Танзиля Ракова, член Регионального политсовета Татарстанского реготделения партии «Единая Россия», руководитель Казанского местного отделения «Движения Первых» Динар Бариев, представители академии и многие другие.

Азизбек Сунатуллоев родился 29 апреля 1999 года в Таджикистане. В возрасте 18 лет он приехал в Казань на учебу – в Академии социального образования молодой человек завершил бакалавриат и магистратуру по специальности «юриспруденция». Во время обучения стал волонтером «Молодой Гвардии Единой России» и неоднократно помогал в сборе и отправке гуманитарных грузов для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, а также для жителей новых регионов.

В июле 2024 года Азизбек отправился добровольцем в зону специальной военной операции, присоединившись к мотострелковому батальону «Батыр». В конце декабря 2024 года он погиб при выполнении боевого задания.