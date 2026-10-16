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На главную ТИ-Спорт 16 октября 2026 17:20

Пловец Минаков взял серебро на третьем этапе КМ в Астане

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Пловец Минаков взял серебро на третьем этапе КМ в Астане
Фото: minsport.tatarstan.ru

В Астане продолжается третий этап Кубка мира по плаванию на короткой воде. Сегодня медали разыгрывались у мужчин на дистанции 100 метров баттерфляем.

Серебро завоевал представитель Татарстана Андрей Минаков – он преодолел дистанцию за 50,09 секунды. Для него это первая медаль на Кубке мира этого сезона.

Добавим, третий этап Кубка мира проходит в Астане с 15 по 17 октября. Завтра в борьбу за медали на дистанции 50 метров у женщин брассом вступит уроженка Набережных Челнов Ралина Гилязова.

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