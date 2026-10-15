Ханифов: Татарстану и Индии нужно выстроить систему грузовой логистики

Татарстану и Индии необходимо выстроить систему транспортной грузовой логистики. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на пресс-конференции II Российско-Индийского бизнес-форума «Тайм» в Казани.

«Мы продолжим разговор о наших возможных авиаперевозках Казань – Мумбаи. А для того, чтобы развивать грузоперевозки, необходимо взаимодействовать комплексно. То есть мы не должны останавливаться на каком-то одном виде транспорта», – сказал он.

По словам Ханифова, Татарстан – надежный хаб в грузоперевозках благодаря работе Свияжского мультимодального логистического комплекса и логистического комплекса имени Дэн Сяопина.

«Мы считаем, что в части грузовой логистики у нас в ближайшее время будут более тесные контакты, чтобы и на уровне наших представителей государственных структур отработать эти вопросы и помочь бизнесу выстроить логистику. Нам нужно выстраивать общую схему взаимодействия по транспортным коридорам Север – Юг и Запад – Восток», – отметил он.

Генеральный директор и управляющий директор компании East West Freight Carriers Ltd Мохаммед Аджаз Шафи добавил, что изучаются возможности транспортных коридоров, которые сейчас есть в России. «И мы рассматриваем другие международные маршруты, в том числе коридор, который обозначен как Китай – Италия – Север – Юг. И с интересом следим за развитием Северного морского пути», – сообщил он.

Председатель совета директоров компании Dimaz Group Маниш Сингал отметил, что есть возможность развития еще одного направления – так называемого Восточного коридора. «Нам нужно создать транспортный коридор, который предоставит доступ к центральной части страны, и он должен проходить через Китай, Таджикистан на территорию России», – подчеркнул он.