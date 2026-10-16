Акинфеев рассказал, когда вернется на поле после травмы
Российский футболист, вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, когда рассчитывает вернуться на поле после травмы.
«Продолжаю восстанавливаться. Много задаете вопросов, когда, чего. Друзья, давайте немного подождем. Я сам очень хочу вернуться. Пока я занимаюсь с командой, работаю каждый день. Обещаю, что рано или поздно я вернусь. Точнее, вернусь обязательно», — сказал Акинфеев в своих социальных сетях.
Акинфееву – 40 лет. Он получил травму в апреле в концовке сезона-2025/26.