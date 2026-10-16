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На главную ТИ-Спорт 16 октября 2026 14:04

Акинфеев рассказал, когда вернется на поле после травмы

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Акинфеев рассказал, когда вернется на поле после травмы
Фото: pfc-cska.com

Российский футболист, вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, когда рассчитывает вернуться на поле после травмы.

«Продолжаю восстанавливаться. Много задаете вопросов, когда, чего. Друзья, давайте немного подождем. Я сам очень хочу вернуться. Пока я занимаюсь с командой, работаю каждый день. Обещаю, что рано или поздно я вернусь. Точнее, вернусь обязательно», — сказал Акинфеев в своих социальных сетях.

Акинфееву – 40 лет. Он получил травму в апреле в концовке сезона-2025/26.

#игорь акинфеев
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