Акинфеев рассказал, когда вернется на поле после травмы

Фото: pfc-cska.com

Российский футболист, вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, когда рассчитывает вернуться на поле после травмы.

«Продолжаю восстанавливаться. Много задаете вопросов, когда, чего. Друзья, давайте немного подождем. Я сам очень хочу вернуться. Пока я занимаюсь с командой, работаю каждый день. Обещаю, что рано или поздно я вернусь. Точнее, вернусь обязательно», — сказал Акинфеев в своих социальных сетях.

Акинфееву – 40 лет. Он получил травму в апреле в концовке сезона-2025/26.