Клубника-сердце и тыква 250 кг: голосуйте за самый необычный урожай Татарстана

«Татар-информ» при поддержке Союза садоводов Татарстана объявляет о старте голосования за 10 финалистов конкурса «А у нас на грядке». В финал вышли морковь размером с полруки, тыква весом 240 кг, почти семисотграммовый помидор и клубника-сердечко. Голосование продлится с 15 по 19 октября на сайте, победители будут объявлены 20 октября.





«А у нас на грядке»

Кто-то из финалистов удивил размерами, кто-то – формой, кто-то – историей за кадром. Объединяет их одно: каждый доказал, что татарстанская земля способна на настоящие чудеса. Познакомьтесь с финалистами и выберите того, чья работа зацепила вас больше всего.

На конкурс «А у нас на грядке» через соцсеть «ВКонтакте» поступило более 30 работ из разных городов и сел Татарстана. Участники делились историями о рекордных урожаях, необычных плодах и семейных традициях, связанных с огородом.

Конкурсанты присылали фотографии гигантских кабачков и тыкв, моркови причудливой формы, помидоров весом почти 700 граммов, экзотических культур, выращенных в татарстанском климате, а также коллекций домашних заготовок.

Заявки на конкурс «А у нас на грядке» принимались с 8 по 12 октября 2026 года. Затем с 13 по 14 октября экспертный состав агентства отобрал 10 финальных работ.

Голосование за них пройдет на сайте агентства с 15 по 19 октября включительно.

По его итогам 20 октября определятся три победителя, которые получат призы от «Татар-информа» на торжественной церемонии.

1. Морковь-«рука», Черемшанский район

Фото: страница «ВКонтакте» участника конкурса

Обычная морковь на грядке растет ровной и гладкой. Но природа иногда любит пошутить, и тогда из земли появляется корнеплод, который меньше всего похож на морковь. Именно такой вырос у Рабиги Гатиной: корнеплод напоминает раскрытую человеческую ладонь с растопыренными пальцами. Кажется, что земля сама протянула руку – то ли здороваясь, то ли предлагая забрать этот необычный урожай.

2. Гигантский кабачок, Казань

Фото: страница «ВКонтакте» участника конкурса

Елена Фирсова из Казани подошла к конкурсу основательно. На фото она и кабачок – практически одного размера! Ей с с трудом удается обхватить его руками. Но этим ее достижения не ограничиваются.

«Этот сезон был очень яркий и плодородный. Урожаем очень довольна. В своем огороде выращиваю не просто овощи, но и бахчу. Арбузы и дыни с различной мякотью – красной, желтой и оранжевой. Помимо обычных овощей также выращиваю овощи-гиганты – кабачки и томаты. Также занимаюсь зимой огородом на стеллаже: выращиваю перец, огурцы, томаты и, конечно, арбузы. Да-да, вы не ослышались. Вырастить зимой арбуз на стеллаже вполне реально», – рассказала Елена на личной странице во «ВКонтакте».

Это уже не дача, а настоящий научный эксперимент, который продолжается 12 месяцев в году.

3. Мегаморковь, Алексеевское

Фото: страница «ВКонтакте» участника конкурса

Альбина Магафурова из пгт. Алексеевское прислала на конкурс работу с лаконичным названием «Вот это размерчик!». На фото – морковь, которая говорит сам за себя: ее масштаб настолько очевиден, что никакие дополнительные слова не нужны. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть.

4. Огурец-«дракон», Казань

Фото: страница «ВКонтакте» участника конкурса

«Удивительный и непредсказуемый сорт под названием ‘’Белый дракон’’», – так подписала свою работу Алсу Галеева из Казани. На фотографии необычный плод светлого, почти кремового цвета, который действительно выглядит как что-то из мира фантастики.

«Белый дракон» – это пример того, как привычная культура может выглядеть совершенно по-новому, если подойти к ней с интересом и любопытством. Название сорта полностью оправдывает содержание.

5. Тыква-гигант, Камско-Устьинский район, село Антоновка

Фото: страница «ВКонтакте» участника конкурса

Михаил Ажимов из села Антоновка представил на конкурс, пожалуй, самый тяжелый экспонат – тыкву весом 240 килограммов. Это не опечатка: 2 центнера 40 килограммов. На фото Михаил буквально лежит на своем урожае, обнимая его.

«Мой личный рекорд этого года – 240 кг в открытом грунте! Представляю на конкурс свою гигантскую тыкву сорта ‘’Атлант’’. Выращена без теплиц и жестких удобрений, все лето лежала под открытым небом. Сейчас она украшает экспозицию возле Московского рынка в Казани. Все желающие могут лично прийти и оценить масштаб!» – рассказал Михаил.

Вырастить тыкву весом 240 килограммов в открытом грунте, без теплиц и стимуляторов – настоящий садовый подвиг.

6. Море закруток на зиму, Набережные Челны

Фото: страница «ВКонтакте» участника конкурса

Оксана Кутаранова из Набережных Челнов прислала на конкурс фотографию, от которой сложно отвести взгляд: несколько стеллажей, сверху донизу заполненных банками с заготовками. Здесь и соленья, и варенья, и компоты, и маринады всех цветов и оттенков. Но за этой впечатляющей картиной стоит нечто большее, чем просто количество банок.

Участница рассказала, что сад будто бы сказал ей: зимой отдохнет, а пока нужно крутить банки. По словам Оксаны, она совсем не ожидала такого большого урожая – думала, соберет немного овощей, фруктов и ягод, ведь рассады было совсем мало. Но сад решил иначе, и ей пришлось закатывать не только рукава, но и банки.

Кроме того, она нашла старую тетрадь с рецептами своей бабушки. Перелистывая ветхие пожелтевшие страницы, она словно прикоснулась к частичке семейной истории. «Удержаться от экспериментов было невозможно: шаг за шагом, с любопытством и азартом я начала пробовать разные рецепты, что-то менять, добавлять и создавать собственные заготовки. Все шло легко и играючи, и я не заметила, как полки стали заполняться баночками с летним настроением», – рассказала она на своей личной странице во «ВКонтакте»

Именно такие истории делают конкурс по-настоящему теплым и живым.

7. Кабачок крупнее собаки, Камско-Устьинский район, село Антоновка

Фото: страница «ВКонтакте» участника конкурса

Елена Халикова из села Антоновка вырастила кабачок весом 18,5 килограмма. Но самое интересное в том, как она решила показать его масштаб. Рядом с гигантским овощем на фотографии стоит ее верный друг, который даже теряется на фоне рекордного кабачка.

«Делюсь своей радостью – вырастила кабачок на 18,5 килограмма! Для сравнения поставила рядом свою собачку: она у меня 6,5 кг. Разница видна сразу – почти в 3 раза! Все лето он грелся под открытым небом, без теплиц. Приятно, когда труд одаривает таким вот чудом», – рассказала Елена.

Работа нас привлекла остроумным сравнением. Кабачок, который в три раза тяжелее собаки, – это одновременно и рекорд, и повод для улыбки. Именно такие кадры запоминаются лучше всего: они показывают, что дача – это не только труд, но и радость, и чувство юмора.

8. Помидор 700 г, Казань

Фото: страница «ВКонтакте» участника конкурса

Алсу Сафиуллина из Казани представила на конкурс томат, который смело можно назвать рекордсменом. Вес плода почти 700 граммов. На фотографии видно, что это не просто крупный помидор, а настоящий гигант: он занимает почти всю чашу весов.

9. Клубника-«сердце», Камско-Устьинский район, село Антоновка

Фото: страница «ВКонтакте» участника конкурса

Наталья Сахибгареева из села Антоновка прислала, пожалуй, самую трогательную работу конкурса. На ее ладони лежит клубника в идеальной форме сердца. Ровное, симметричное, будто нарисованное. Но за этой фотографией стоит история, которая делает ее еще более особенной.

«Говорят, что самые красивые формы создает природа, и мой огород тому подтверждение! В этом году он удивил меня символическим подарком: на грядке выросла клубника в форме идеального сердечка. Для нашей творческой семьи эта ягодка стала особенным знаком. Именно в июне, в самый разгар клубничного сезона, у нас родился наш третий малыш. Мы уверены, что так природа решила поздравить нас с нашим самым главным и сладким урожаем этого года! Пусть это маленькое природное чудо порадует и ваши сердца!» – написала Наталья.

Это совпадение, в которое хочется верить.

10. Тыква длиннее метра, Альметьевский район

Фото: страница «ВКонтакте» участника конкурса

С первого взгляда и не скажешь, что это тыква. Длинная, зеленая, ровная… Но нет, это самая настоящая тыква, которая выросла больше метра в длину!

Анна Павлова из села Русский Акташ обнимает свой урожай, и по масштабу видно: результат действительно впечатляет. Такой плод и в руках-то удержать непросто, а уж поверить, что это тыква, – тем более.

Метровая тыква, которая выглядит больше как кабачок, – это лучшая иллюстрация того, на что способна татарстанская земля.