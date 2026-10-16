Двое подростков в Татарстане угнали машину и улетели на ней в кювет

Двоих подростков, угнавших машину и попавших на ней в ДТП, нашли полицейские Татарстана. Об этом сообщает МВД по РТ.

Согласно данным правоохранителей, 11 октября в Лениногорске подростки в возрасте 15 и 14 лет поздно ночью угнали «Жигули». Дверь машины не была заперта, а ключи оставались в замке зажигания. Парни сели в авто и поехали кататься. В какой-то момент ребенок за рулем потерял управление, и машина улетела в кювет. Прохожий помог им вытащить авто, после чего дети скрылись.

Полицейские нашли подростков с помощью камер видеонаблюдения. Машина возвращена законному владельцу. Материалы, составленные на угонщиков, передали в Лениногорский МРСО СУ СК РФ по РТ для принятия процессуального решения.