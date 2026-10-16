КГМУ и Университет имени Доктора Патила подписали соглашение о сотрудничестве

Казанский государственный медицинский университет и индийский Университет имени Доктора Д. Й. Патила сегодня подписали рамочное соглашение о сотрудничестве на II Российско-Индийском бизнес-форуме «ТАЙМ» в Казани. Подписи под документом поставили ректор КГМУ Айрат Фаррахов и декан Медицинского колледжа Университета имени Доктора Д. Й. Патила Аркод Реха.

«Это соглашение объединяет не просто два университета, но и две страны, две системы образования общей целью – готовить квалифицированных врачей», – сказала на сессии «Подготовка кадров в сфере здравоохранения для Индии» декан факультета иностранных студентов Казанского медуниверситета Елена Кошпаева.

Аркод Реха отметила, что подписанное соглашение откроет возможности для обмена студентами и преподавателями, будет способствовать созданию совместных исследовательских проектов и развитию медицинского туризма.

«Будем рады принять ваших студентов. У нас есть возможность лабораторных занятий для развития практических навыков. Наш университет широко известен как центр трансплантации органов. Мы единственный университетский госпиталь, где проводят пересадку комплекса „сердце – легкие“. Мы выполнили более 100 пересадок печени, около 50 пересадок комплекса „сердце – легкие“ и свыше 300 пересадок почек», – заявила она по видеосвязи.

Реха добавила, что университет также может предложить факультативы по терапии, общей хирургии, нейрохирургии, кардиоторакальной хирургии, реаниматологии и анестезиологии для ординаторов, которые уже проходят последипломное обучение.