Около 5 тысяч саженцев дуба и сосны высадили у Казанки в Арском районе

Около 5 тыс. саженцев дуба и сосны высадили сегодня в Арском районе Татарстана для создания водоохранных лесов около реки Казанки на площади 1,5 гектара. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Лес сажать надо. Единственное – это надо делать правильно: в правильных местах с правильными породами. Сегодня мы как раз присутствуем в то время и в том месте, где удачно все эти факторы сложились», – заявил в ходе акции начальник Управления информационных систем и экологического просвещения Минэкологии Дамир Валиуллин.

По его словам, такие экологические акции приносят огромную пользу для лесовосстановления и для природы в целом.

«Для экологического природоохранного баланса республики и всей страны, наверное, это имеет значение. Об этом много уже сказано – и про диффузный сток, и про естественные фильтры. Тут двух мнений быть не может», – отметил Валиуллин.

Он также обратил внимание на важность экопросветительской работы с молодежью и рассказал о дальнейших планах по посадке деревьев.

«Мы в постоянном поиске определенных мест, площадей земель, видового состава. Я думаю, эта работа будет продолжена. Про конкретно какие-то цифры я сейчас сказать не могу – это действительно непростая работа», – уточнил эколог.

Проект по созданию лесных насаждений вдоль Казанки реализуется Министерством экологии РТ совместно с Министерством лесного хозяйства РТ. Он выступает одним из практических этапов результатов комплексной научно-исследовательской работы по экореабилитации водных объектов, которая проводилась с 2022 по 2025 год.

В посадке деревьев приняли участие представители Минэкологии РТ, Арского лесничества, Регионального общественного фонда содействия охране окружающей среды имени А. И. Щеповских, Регионального отделения РГО в РТ, а также юные натуралисты.

Мероприятие направлено на уменьшение диффузного стока загрязняющих веществ с прилегающих территорий в водные объекты. Защитные лесополосы выполняют функцию естественного фильтра, задерживая вредные соединения и предотвращая их попадание в реки и другие водоемы.

Кроме того, создание лесных насаждений вдоль береговой линии способствует сохранению влаги, укреплению почвы, предотвращает эрозию и создает благоприятный микроклимат и условия для восстановления природной экосистемы. Всё это соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие».

Ранее, в ходе реализации первого этапа проекта по созданию лесных насаждений вдоль реки Казанки, были посажены саженцы дуба и ели на площади 4,18 гектара в Урнякском сельском поселении Арского района.

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