Государственная аптека «Таттехмедфарм» в Верхнем Услоне отметила новоселье

Фото: © пресс-служба Верхнеуслонского района РТ

Государственная аптека верхнеуслонского филиала ГУП «Таттехмедфарм» переехала с цокольного этажа в отдельное здание в самом центре села. Об этом сообщает пресс-служба Верхнеуслонского района Татарстана. Теперь аптека расположена на пути, по которому жители отдаленных сел и деревень, возвращаясь домой после посещения ЦРБ, смогут забирать назначенные врачом лекарства.

В церемонии открытия приняли участие министр здравоохранения Республики Татарстан Альмир Абашев, генеральный директор предприятия Олег Акберов и глава района Евгений Варакин.

Фото: © пресс-служба Верхнеуслонского района РТ

«Для района это знаковое событие. В одной точке сходятся интересы всех наших жителей: и верхнеуслонцев, и тех, кто живет в самых отдаленных наших селах. Медицинская помощь теперь завершается логично — лекарство вы получаете по пути домой. Это то, о чем люди просили, и то, что мы сделали вместе с республикой», — отметил Евгений Варакин.

Альмир Абашев, поздравляя жителей района с новосельем аптеки, подчеркнул, что доступность лекарственной помощи остается одной из приоритетных задач государственной аптечной сети, работающей по всей республике.

«Верхнеуслонский пример показателен: современное здание, удобная локализация, полный спектр услуг. Такая работа должна продолжаться во всех районах Татарстана», — отметил министр.