Экс-глава города Баймак в Башкортостане заключен под стражу

Бывшего главу города Баймак в Башкортостане заключили под стражу по делу о превышении полномочий. Об этом сообщает ТАСС. Меру пресечения выбрал Сибайский городской суд, арестовав обвиняемого до 5 декабря 2026 года.

По данным следствия, в апреле 2026 года глава администрации заключил с предпринимателем фиктивный договор на поставку баннеров. Товар поставлен не был, но бизнесмен деньги получил. После этого большая часть суммы была передана госслужащему.