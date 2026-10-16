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Происшествия 16 октября 2026 15:40

Экс-глава города Баймак в Башкортостане заключен под стражу

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Бывшего главу города Баймак в Башкортостане заключили под стражу по делу о превышении полномочий. Об этом сообщает ТАСС. Меру пресечения выбрал Сибайский городской суд, арестовав обвиняемого до 5 декабря 2026 года.

По данным следствия, в апреле 2026 года глава администрации заключил с предпринимателем фиктивный договор на поставку баннеров. Товар поставлен не был, но бизнесмен деньги получил. После этого большая часть суммы была передана госслужащему.

#арест #Башкортостан #превышение полномочий
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