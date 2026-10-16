«Это жемчужина всей России»: когда продолжат реставрацию Петропавловского собора

В этом году, в год 300-летия со дня освящения, завершился второй этап реставрации Петропавловского собора Казани. Его восстанавливают уже 37 лет, и работы продолжаются. О том, что еще предстоит сделать и какие этапы работ ждут один из старейших храмов Татарстана, – в репортаже «Татар-информа».





Здесь бывал император Петр I, в честь которого был построен собор

В Петропавловском соборе Казани сегодня встретились митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, руководитель Центрального исполнительного комитета «Единой России», координатор федерального партийного проекта «Историческая память» Александр Сидякин, заместитель Председателя Государственной Думы Алексей Гордеев и депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов.

Митрополит Кирилл показал гостям, как изменился после длительной реставрации 300-летний собор. Восстановление прошло по программе «Историческая память». Это федеральный проект «Единой России», направленный на сохранение наследия страны, по нему реставрируются памятники, исторические и религиозные объекты.

Петропавловский собор с колокольней – это объект культурного наследия федерального значения. Он был возведен в 1726 году на средства купца Ивана Микляева. И тогда, и сейчас он являлся символом города. Здесь бывали практически все высокопоставленные гости Казани – в первую очередь император Петр I, в честь которого купец Микляев и возвел собор. Также гостями храма в разное время были Екатерина II, Александр Пушкин, а также Федор Шаляпин, который родился в Казани и пел в церковном хоре собора.

Собор несколько раз горел, в 1939 году его закрыли. В годы советской власти в нем находились планетарий и антирелигиозный музей.

В примыкающем к колокольне здании располагалась Казанская духовная семинария, ее тоже закрыли, туда переехал Институт геологии и нефтегазовых технологий. К слову, учебное заведение размещается там и сегодня. Еще одно здание, которое относилось к собору, принадлежит сейчас частному лицу. Во дворе собора – маленький храм в честь Космы и Дамиана. Его тоже закрыли и пока не восстановили.

Петропавловский собор открыли лишь спустя 50 лет – в 1989 году. С тех пор ведутся восстановительные работы. Несмотря на полувековой период использования не по назначению, сохранился семиярусный иконостас 1723 года и многие другие церковные элементы. Иконостас пережил даже пожары, он в очень хорошем состоянии. Его высота 20 метров – даже в кафедральном Казанском соборе высота иконостаса 18 метров. Это самый высокий иконостас в городе.

«Если каждый подрядчик будет покупать леса, собирать и разбирать их, это будет сложно»

В 2016 году к восстановлению собора подключился проект «Историческая память». Десять лет шаг за шагом шла реставрация. За это время было выделено 655 миллионов рублей. На отдельные виды работ средства выделила республика.

«Из десяти лет реставрации два года ушло на противоаварийные мероприятия: мы укрепляли фундамент, стены и своды, грунты собора и колокольни. Затем заменили и отреставрировали главки, кресты, кровлю, фасады, оконные и дверные заполнения, резной декор из камня», – рассказал журналистам главный инженер Казанской епархии Михаил Федотов.

Также была восстановлена колокольня, ее помещения будут использовать как лектории. На сегодняшний день нижний храм с галереями полностью отреставрирован. В северной галерее открыли музей, а в западной – большую иконную лавку.

«В 2022 и 2023 годах шла комплексная научная реставрация трапезной части верхнего храма. Остальная его часть: четверик, восьмерик, свод, иконостас, алтарь и ризница – будет отреставрирована во время следующей очереди восстановительных работ. Реставрация включает в себя восполнение утрат, расчистку иконостаса. Сразу скажу – иконостас будет реставрироваться очень бережно. В основном это расчистка от копоти, наслоений грязи и так далее. То есть там процент восстановлений малый. Иконы при расчистке, понятное дело, будут обследоваться и реставрироваться. Объект сложный и уникальный. Очень старые иконы, старый иконостас, практически ровесник собора. Привлекать к работе будут самых высокопрофессиональных специалистов, и мы думаем, что проблем не возникнет, будет просто кропотливая работа», – объяснил Михаил Федотов.

Реставрация этой части храма, скорее всего, будет разделена на три этапа, отметил он.

«Все будет зависеть от финансирования. Пока мы не знаем, когда и каким оно будет. Я думаю, реставрация начнется с четверика и восьмерика верхнего свода. Там расположены живописные композиции, написанные на металлических листах в резных каменных обрамлениях. Эти листы будут сниматься, живопись будет реставрироваться. На стенах будут расчищаться красочные и нижележащие слои, будет проведено укрепление трещин в кирпичной кладке, если они есть. Затем штукатурка, покраска, расколеровка – вы знаете, внутри собора полихромные стены», – уточнил епархиальный инженер.

Реставрация иконостаса, скорее всего, войдет в третий этап работ.

«Я думаю, тогда строительные леса внутри храма будут разобраны, и мы начнем делать алтарь и ризницу, расположенную с северной стороны», – добавил он.

Высота этой части храма 36 метров – такая высота усложнит работу.

«Спасибо Рустаму Нургалиевичу – в свое время республика выделила нам средства на закупку лесов для реставрации собора. Подрядчиков много, и если каждый будет покупать леса, собирать и разбирать их, это будет создавать определенные сложности. Поэтому было принято решение приобрести для собора необходимый объем лесов – это было сделано на средства республики. Те леса, которые мы уже использовали в предыдущих работах, будут использоваться и в будущем», – объяснил главный инженер Казанской епархии.

Работы могут занять два-три года при условии непрерывного поступления денег.

«Мы зависим от финансирования. Сейчас очень сложная ситуация», – подчеркнул Михаил Федотов.

Также планируется реставрация церкви святых бессребреников Космы и Дамиана, которая расположена на территории собора. Но это произойдет уже после окончания работ в верхнем храме.

«Надо молиться – тогда Господь пошлет возможности и добрых людей»

Митрополит Кирилл провел сегодня для гостей экскурсию и рассказал о том, с какими сложностями пришлось столкнуться. Он отметил, что живопись на стенах нижнего храма, увы, восстановить до конца так и не удалось. Образы евангелистов на сводах в советский период были закрашены масляной краской. О том, что они там были, узнали во время реставрации, но часть изображений бесследно исчезла. Чтобы сохранить память о том, как храм закрывали, и о том, как его восстанавливали, было решено не дополнять роспись, а оставить ее как есть.

В алтаре верхней части храма хранится подлинник чудотворной Седмиезерной иконы Божией Матери. Она была принесена на Казанскую землю 13 октября 1615 года из Устюга основателем Седмиезерной Богородицкой пустыни монахом Евфимием. Образ прославился своими чудесами: он несколько раз избавлял Казань от смертоносных инфекций. Горожане проходили с иконой крестным ходом от Седмиозерного монастыря до Казани, а там, где крестный ход останавливался на отдых, позже был воздвигнут Кизический монастырь.

Гостям показали этот чудотворный образ, который выносят лишь по большим праздникам. Вместе с членами «Единой России» митрополит обсудил возможность начать следующий этап реставрации собора.

«Известно одно – надо молиться, и тогда Господь пошлет возможности и добрых людей. Петропавловский собор занимает самое высокое место в нашем городе. Это жемчужина архитектуры, удивительный храм-памятник города Казани. И мы очень благодарны Богу и тому, что апостолы Петр и Павел выбрали таких добрых людей, как Ильдар Ирекович и Александр Геннадьевич, которые за эти долгие годы очень много сделали для того, чтобы он вернулся к своей первозданной красоте. Мы видим, что собор становится еще лучше и краше, поэтому надеемся, что с Божией помощью работы будут продолжены и при нашей жизни мы войдем в отреставрированный величественный Петропавловский собор», – выразил надежду митрополит Кирилл.

«Это жемчужина не только Казани и Татарстана, это сокровище всей нашей страны»

В этом году проекту «Историческая память» исполняется 20 лет. Он задумывался для того, чтобы объекты культурного наследия, в том числе религиозные, можно было без проблем реставрировать, отметил руководитель Центрального исполнительного комитета «Единой России», координатор федерального партийного проекта «Историческая память» Александр Сидякин.

«Ежегодно мы тратим значительные средства по всей стране – миллиард рублей. За эти 20 лет нами были отремонтированы порядка 150 объектов по всей стране. Четыре из них в Республике Татарстан – это три мечети и Петропавловский собор. Из 20 лет существования проекта десять лет мы финансируем реставрацию собора. Владыка правильно сказал – собор этого заслуживает. Это произведение искусства, необычный внешне и с глубочайшей историей. Это жемчужина не только Казани и Татарстана, это сокровище всей нашей страны», – подчеркнул он.

Александр Сидякин добавил, что в проекте и на будущее запланированы работы по восстановлению собора.

«Мы будем работать над тем, чтобы наше культурное наследие, которое в советское время было утрачено, было восстановлено», – сказал депутат.

Он напомнил, что вместе с Алексеем Гордеевым представляет Воронежскую область в Госдуме и в этом регионе они тоже занимаются сохранением исторических объектов.

«География у нас самая широкая, и Петропавловский собор – это, наверное, наш самый восточный объект. В основном мы курируем Ярославскую и Курскую области – сейчас там очень много объектов. Эту программу очень активно поддерживает Минкульт и председатель партии Дмитрий Анатольевич Медведев – он регулярно помогает нам сражаться с другими министерствами, чтобы на эту программу оставались средства. Потому что такая красота, как Петропавловский собор, требует отдельного внимания. Вы видите, какие были открыты изображения на сводах храма, которые были скрыты краской. Люди, которые этим занимаются, должны иметь разрешение на работу с объектами культурного наследия – это очень кропотливая, уникальная работа», – отметил Александр Сидякин.

«У нас здесь уже даже не принято на татар и русских делиться»

«Сегодня мы в Республике Татарстане с большой делегацией из Воронежской области. Приехали сюда все главы районов области для обмена опытом и подписания соглашений между ассоциациями муниципальных образований. И что приятно, для нас подготовлена большая культурная программа. Я, кстати говоря, в августе месяцев был с семьей в Казани. Мы посещали многие исторические места. Мы видим, как восстанавливаются православные объекты, церкви, но в то же время мы понимаем, что все это происходит в балансе, – исламские объекты также восстанавливаются. Я бы хотел поблагодарить правительство Татарстана и Раиса за то, что так оберегается культура наших народов. В единстве наша сила и такой подход к разным культурам и вероисповеданиям – это залог мощи нашего государства. Так что, спасибо всем, кто здесь живет и работает», – сказал заместитель председателя Государственной Думы Алексей Гордеев.

Депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов с самого начала подключился к восстановлению собора. Он отметил, что дальнейшая реставрация будет также происходить при поддержке проекта партии.

«В ближайшее время мы еще раз с экспертами и специалистами, которые к нам приедут, оценим объем необходимой работы. Потом уже будем заявляться на участие в партийном проекте. Республика софинансирует – уже вложены средства на благоустройство, ограду. Отопительная система полностью изменена – это большие серьезные деньги, за это спасибо Раису Республики Татарстан. Одновременно мы привели в порядок, отреставрировали уникальные мечети федерального значения – это и Апанаевская мечеть, и Азимовская мечеть, и Новослободская мечеть. И у нас уже есть проект на Закабанную мечеть», – объяснил он.

Завершая встречу, гости собора заговорили о том, что межконфессиональное единство в Татарстане, очень радует.

«По одной из версий, Минин был этнический татарин. Получается русский и татарин спасли Россию от поляков. А сейчас русские участвуют в восстановлении мечетей, а татары – в восстановлении храмов, это и есть единство народов», – отметил Александр Сидякин.

Владыка Кирилл добавил с улыбкой: «У нас здесь уже даже не принято на татар и русских делиться».

Фотографии Елены Фениной / «Татар-информ»