«Жениться на татарке!»: Минниханов дал совет индийским гостям форума «ТАЙМ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов дал неожиданный совет индийским гостям II Российско-Индийского форума «ТАЙМ» в Казани. Модератор пленарного заседания спросил у руководителя региона, что бы он рекомендовал гостям забрать с собой, чтобы увезти с собой самое запоминающееся впечатление от поездки в Казань.

«Самое яркое впечатление – жениться на татарке! Можно забрать, а можно оставить здесь. Лучшего я предложить не могу», – пошутил Минниханов.

После этого Раис РТ обменялся парой слов с шахматистом и гроссмейстером Сергеем Карякиным и добавил: «Все талантливые шахматисты женятся на татарках». Супруга Карякина Галия, в девичестве Камалова, – наполовину татарка.