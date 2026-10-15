В Новошешминском районе рассказали о семье, воспитавшей двух сыновей-защитников

Во время фотосъемки Нина Лапшина держала портрет погибшего сына и его медали. Позже в студию принесли китель старшего сына, который продолжает службу. Эти два предмета стали символами материнской утраты и тревоги за сына, находящегося на передовой.

Инициатор проекта в Новошешминском районе Эльвира Узбекова рассказала, что история семьи произвела на участников съемки особое впечатление. По ее словам, Нина Александровна сначала не хотела привозить китель старшего сына, но в итоге согласилась.

Проект «Мамы Героев Татарстана» рассказывает о матерях военнослужащих, чьи сыновья участвуют в специальной военной операции. Его цель – сохранить память о погибших защитниках и поддержать их семьи.

Алексей Лапшин был мобилизован 28 октября 2022 года. Ранее он проходил срочную службу в морской артиллерии в Санкт-Петербурге, затем три года служил по контракту в Самарской области. После возвращения к гражданской жизни работал дорожным рабочим в Новошешминском ДРСУ.

На военную службу его призвали в звании младшего сержанта. Позже он стал сержантом и командовал отделением.

Алексей погиб 6 ноября 2024 года при защите населенного пункта Максимовка в Донецкой Народной Республике. По воспоминаниям сослуживцев, в сложных ситуациях он помогал раненым товарищам и выносил их с поля боя.

За службу Алексей Лапшин был награжден медалью Жукова, медалью «За воинскую доблесть» II степени, а также наградами за участие в специальной военной операции и вклад в укрепление обороны Российской Федерации.

Старший сын супругов Александр посвятил военной службе 22 года. После срочной службы он решил остаться в армии и продолжил службу по контракту. До начала специальной военной операции служил в военном гарнизоне в Самарской области.

За годы службы Александр участвовал в операциях в Абхазии в 2008 году, Сирии в 2017 и 2020 годах, а также в Нагорном Карабахе в 2020 году. На передовой в зоне СВО он находится с 24 февраля 2022 года. Сейчас служит в звании старшего прапорщика.

Среди его наград – медали «За отвагу», Суворова и Жукова, а также ведомственные награды «За боевые отличия» и «За отличия в военной службе» II и III степеней. По словам матери, большинство наград Александр получил во время специальной военной операции.

Фотография военнослужащего размещена на баннере, посвященном участникам СВО, на въезде в Новошешминск.

«Там у него весь китель – в наградах. Нравится ему служба, иначе бы больше 20 лет армии не посвятил», – говорит Нина Александровна.

История семьи Лапшиных стала частью проекта «Мамы Героев Татарстана», который знакомит жителей республики с судьбами семей военнослужащих. Для Нины и Михаила Лапшиных память о погибшем сыне и ожидание возвращения старшего остаются частью повседневной жизни.