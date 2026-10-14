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Общество 14 октября 2026 17:18

В Лениногорском районе обновили мемориал 18-летнему герою Гражданской войны

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На Лысой горе рядом с деревней Дурасово в Лениногорском районе обновили мемориал комиссару 235-го Невельского полка Александру Кондратьеву. На месте его гибели установили памятный камень с гранитной плитой и благоустроили прилегающую территорию. Инициаторами работ стали активисты Лениногорского совета ветеранов, сообщает «Татарстан 24».

Александр Кондратьев погиб 10 октября 1918 года, когда ему было 18 лет. Согласно историческим сведениям, его отряд оказался в окружении белых войск. Потеряв товарищей, комиссар продолжил сражаться и отказался сдаваться в плен. Посмертно его наградили орденом Красного Знамени.

Место гибели Кондратьева обнаружил лениногорский краевед Лев Плешивин. Он же установил здесь первый памятный знак.

В создании нового мемориала участвовали местные активисты и предприятия. Генеральный директор завода железобетонных изделий Александр Тришкин предоставил железобетонную плиту для основания памятника. Камни доставили из Каркалинского карьера.

Первый монолит раскололся на пять частей при выгрузке. Участники работ увидели в этом символическое совпадение: вместе с Кондратьевым погибли пятеро его бойцов. В итоге для мемориала выбрали другой камень.

Гранитную плиту с именем Александра Кондратьева, годами его жизни и сведениями о красноармейце передал председатель комитета Лениногорского отделения «Союза ветеранов РТ» Виль Галеев.

Обновленный мемориал планируют использовать для проведения патриотических мероприятий. Следить за состоянием памятного места будет администрация Ивановского сельского поселения.

Память об Александре Кондратьеве также хранят в местной школе, где в музее оборудован посвященный ему уголок.

#мемориал #Лениногорский район РТ
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