В Казанский зооботсад прибыли два верблюда, подаренных главой Калмыкии
В Казанский зооботсад прибыли два двугорбых верблюда, подаренных главой Калмыкии Бату Хасиковым. Об этом со ссылкой на пресс-службу зоопарка сообщает телеканал ТНВ.
Новые обитали зооботсада – самцы 2026 года рождения. «Для нас это не просто новые жители, а настоящий символ дружбы между нашими республиками», – заметили в пресс-службе.
Пока бактрианы размещены на территории «Реки Замбези» и проходят период адаптации под присмотром ветеринаров и специалистов зооботсада. Впрочем, совсем скоро юные верблюды переедут в саванну.
В зоопарке отметили, что калмыцкие верблюды благодаря густой шерсти отлично переносят холода. Соответственно, климат Казани не станет для них испытанием.
Ранее у обитающих в Казанском зооботсаду мартышек Бразза родился пятый детеныш.