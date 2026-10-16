В Казанский зооботсад прибыли два верблюда, подаренных главой Калмыкии

Фото: пресс-служба Казанского зооботсада

В Казанский зооботсад прибыли два двугорбых верблюда, подаренных главой Калмыкии Бату Хасиковым. Об этом со ссылкой на пресс-службу зоопарка сообщает телеканал ТНВ.

Фото: пресс-служба Казанского зооботсада

Новые обитали зооботсада – самцы 2026 года рождения. «Для нас это не просто новые жители, а настоящий символ дружбы между нашими республиками», – заметили в пресс-службе.

Пока бактрианы размещены на территории «Реки Замбези» и проходят период адаптации под присмотром ветеринаров и специалистов зооботсада. Впрочем, совсем скоро юные верблюды переедут в саванну.

Фото: пресс-служба Казанского зооботсада

В зоопарке отметили, что калмыцкие верблюды благодаря густой шерсти отлично переносят холода. Соответственно, климат Казани не станет для них испытанием.

Ранее у обитающих в Казанском зооботсаду мартышек Бразза родился пятый детеныш.