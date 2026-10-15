В Бугульминском районе запустили автобусный маршрут Бугульма – Наратлы

\В Бугульминском районе открыто регулярное автобусное сообщение по новому пригородному маршруту «Бугульма – Наратлы». Запуск рейса направлен на повышение транспортной доступности для жителей сельской местности и обеспечение удобной связи с городом. Об этом сообщает официальное сообщество Бугульминского муниципального района.

Автобус курсирует дважды в день. С автовокзала Бугульмы – в 07:30 и 15:30, из Наратлов – в 09:10 и 16:10.

Маршрут проходит через населенные пункты района: село Малая Бугульма, поселки Алга и Восточный, деревню Анненково, села Старое Исаково, Петровка и Наратлы.

Стоимость проезда при оплате транспортной картой и наличными определяется дальностью поездки. Пассажирам рекомендуется уточнять стоимость до своего остановочного пункта при посадке.

Руководитель Исполнительного комитета района Руслан Масалимов отметил, что открытие маршрута стало важным шагом в развитии районной инфраструктуры. По его словам, потребность в регулярном транспорте для нескольких населенных пунктов закрыта: теперь жителям не нужно подстраиваться под редкие проходящие рейсы или искать такси, чтобы попасть в город.