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Общество 15 октября 2026 20:11

В Лаишевском районе открылась площадка для сдачи норм ГТО

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Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов посетил новый спортивный объект на территории комплекса «Чемпион» в деревне Старая Пристань.

Площадка предназначена для подготовки и сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». На новой площадке сделано все для комфортных и безопасных занятий: установлено спортивное оборудование, есть парковка и ограждение, смонтировано освещение. Выполнена вертикальная планировка и озеленение территории.

«Сегодня посетил новую площадку. Посмотрел, как все сделано. Работы выполнены полностью. Все для того, чтобы здесь было удобно и безопасно заниматься спортом», – сказал Ильдус Зарипов.

Глава района отметил, что в Лаишевском районе более 66% жителей занимаются спортом и ведут активный, здоровый образ жизни. В районе работают три спортивные школы. Благодаря государственной программе «Спорт России» создаются условия для занятий физкультурой в каждом селе.

#лаишевский район рт #ГТО
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