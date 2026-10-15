В Лаишевском районе открылась площадка для сдачи норм ГТО

Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов посетил новый спортивный объект на территории комплекса «Чемпион» в деревне Старая Пристань.

Площадка предназначена для подготовки и сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». На новой площадке сделано все для комфортных и безопасных занятий: установлено спортивное оборудование, есть парковка и ограждение, смонтировано освещение. Выполнена вертикальная планировка и озеленение территории.

«Сегодня посетил новую площадку. Посмотрел, как все сделано. Работы выполнены полностью. Все для того, чтобы здесь было удобно и безопасно заниматься спортом», – сказал Ильдус Зарипов.

Глава района отметил, что в Лаишевском районе более 66% жителей занимаются спортом и ведут активный, здоровый образ жизни. В районе работают три спортивные школы. Благодаря государственной программе «Спорт России» создаются условия для занятий физкультурой в каждом селе.