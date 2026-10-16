Татарский театр в Оренбурге готовит спектакль по книге Генконсула Индии в Казани

Оренбургский татарский театр драмы имени Мирхайдара Файзи готовит театральный проект, в основе которого лежит художественное произведение Генерального консула Индии в Казани Джейсундхара Девипрасадха Maalyada. Об этом сегодня сообщила заместитель директора театра Кристина Милицкая во время посвященной культуре сессии II Российско-Индийского бизнес-форума «ТАЙМ» при участии министра культуры РТ Ирады Аюповой.

«Для него (дипломата – прим. Т-и) это будет новый опыт. Никто ему такого сотрудничества ранее не предлагал. Но мы думаем, что это может быть очень интересно. И, возможно, мы будем теми, кто раскроет господина Генерального консула с новой стороны», – рассказала корреспонденту «Татар-информа» Кристина Милицкая.

Идея создать театральный проект на основе книги Джейсундхара Девипрасадха появилась на полях экономического форума, прошедшего в Оренбургской области, пояснила Милицкая. Постановщиком предварительно выбран Дипан Шиварман – индийский режиссер и сценограф, известный своей работой на стыке визуального театра. В настоящее время он знакомится с текстом Девипрасадха.

Книга Генерального консула Индии в Казани представляет собой современное переосмысление текста IX века. Театр ставит перед собой задачу представить традиционный индийский материал не в танцевально-ритуальной форме, а средствами драматического театра.

Произведение является бестселлером в Индии, а сейчас, по словам Милицкой, консул работает над второй книгой. Перевода Maalyada на русский язык на данный момент не существует.

Вопрос использования татарского в постановке пока открыт. Однако, как подчеркнула Милицкая, театр Файзи является центром сохранения татарского языка в регионе, весь взрослый репертуар театра – на татарском языке.

У Оренбургского татарского театра драмы есть опыт совместных проектов с Саудовской Аравии («Красный паша»), параллельно сейчас идет работа над триязычным проектом с Китаем.