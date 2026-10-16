«Сократить ментальное расстояние»: как медиа влияют на отношения России и Индии

Роль медиа в формировании объективного образа рынков России и Индии обсудили сегодня на полях международного бизнес-форума «ТАЙМ». В центре внимания - создание единого информационного моста, связывающего две страны. Каким видят сотрудничество эксперты и какие проекты они предложили для его укрепления – в материале «Татар-информа».





Роль медиа в формировании объективного образа рынков России и Индии обсудили на полях международного бизнес-форума «ТАЙМ»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Привлечь в Татарстан новые кадры»

Сессия «Медиа как драйвер российско-индийского партнерства» прошла сегодня в Центре уникального мастерства в рамках Российско-Индийского бизнес-форума «ТАЙМ». Центральными темами дискуссии стало обсуждение совместных новых информационных проектов и укрепление бизнес-диалога между странами.

Как отметил руководитель республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев, форум «ТАЙМ» должен рассказать о возможностях Татарстана для тех, кто хочет реализовать себя профессионально, и тем самым привлечь в республику новые квалифицированные кадры.

Айдар Салимгараев считает, что форум «ТАЙМ» призван сократить ментальное расстояние между Россией и Индией Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Форум призван сократить ментальное расстояние между Россией и Индией», – подчеркнул Салимгараев.

Он добавил, что Татарстан позиционируется как один из опорных регионов России, с развитой наукой, образованием и промышленностью, а также один из лидеров страны по инвестиционной привлекательности. А Индию можно назвать примером для подражания и партнером по взаимным инвестициям.

«Бизнесом можно заниматься, когда есть доверие»

По словам редактора отдела международных и стратегических новостей Press Trust of India (PTI) Манаша Пратима Бхуяна, несмотря на то, что форум носит бизнес направленность, обеим странам в первую очередь необходимо переходить к культурному диалогу.

Манаш Пратим Бхуян отметил, что необходимо проводить больше личных встреч и диалогов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Форум для бизнеса, но бизнесом заниматься можно, только когда есть доверие и взаимопонимание между сторонами, а оно невозможно, без знакомства с культурой и традициями», – считает Бхуян.

Он добавил, что несмотря на дружественные отношения между странами, необходимо проводить больше личных встреч и диалогов, как на уровне правительств стран, так и жителей. В качестве примера он привел встречи Президента России Владимира Путина и Премьер-министра Индии Нарендры Моди, чьи встречи хоть и носят регулярный характер, однако проходят один раз в год.

«Нужно больше диалогов», – подчеркнул Бхуян.

Ратиш Наир заявил, что весомый вклад в установление дружественных отношений между странами могут внести неформальное общение и дружба между представителями СМИ Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

А почетный консул России в Тривандруме, главный редактор издания The New Spring Ратиш Наир заявил, что весомый вклад в установление дружественных отношений между странами могут внести неформальное общение и дружба между представителями СМИ. Причем такое общение позволит также обмениваться друг с другом проверенной информацией.

Большой блок обсуждения оказался посвящен как раз фактчекингу и огромному количеству фейковых новостей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Важно получать информацию из первых уст»

К слову, большой блок обсуждения оказался посвящен как раз фактчекингу и огромному количеству фейковых новостей в интернете. Так, замруководителя индийской редакции RT Ксения Кондратьева подчеркнула, что в индийском медиапространстве огромную часть занимают западные СМИ, которые зачастую представляют и Россию, и Индию в негативном свете.

По ее словам, это не дает обычным жителям увидеть реальную картину и формирует отрицательный образ в их глазах.

«Именно поэтому так важно получать информацию, как говорится, из первых уст», – заявила Кондратьева.

Шиха Салари предложила создать единую цифровую платформу Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В свою очередь корреспондент издания The India Abroad Шиха Салари выступила с предложением создать единую цифровую платформу, которой смогут доверять как правительства обеих стран, так и их жители.