В Татарстане выявили партию заражённого пыльной вошью риса

Фото: филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в РТ

Специалисты лаборатории филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в Республике Татарстан обнаружили заражение пыльной вошью в партии рисовой крупы. Масса партии – менее 1 тонны. Пробы отобрали на складе одной из оптовых продовольственных компаний, а анализ провели в испытательной лаборатории. Результаты внесли в систему «Веста» и направили в Территориальное управление Россельхознадзора по Республике Татарстан для принятия мер.

«Согласно требованиям, установленным техническим регламентом Таможенного союза, наличие в пищевой продукции вредителей (насекомых, грызунов и тому подобных), которые могут быть переносчиками патогенов или сами представлять угрозу здоровью, не допускается» – пояснил заведующий испытательной лабораторией филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан Ильсур Якупов.

С начала 2026 года лаборатория провела свыше 276 исследований 36 партий риса и выявила ещё 4 случая несоответствия требованиям – по показателям доброкачественного ядра, содержания меловых ядер и дроблёного риса. Это свидетельствует о нарушении сортности крупы.

Пыльная вошь не только загрязняет зерно продуктами жизнедеятельности и останками, но и выедает зародыши зёрен, снижая пищевую ценность и провоцируя развитие патогенов, например плесени. Особенно активно вредитель размножается в плохо проветриваемых складах и в продукции с влажностью выше 14 %.