Более 150 заявок подано с начала октября на премию «Герои Нашего Времени» в РТ

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Более 150 заявок поступило на Республиканскую премию «Герои Нашего Времени – 2026» с начала октября. Об этом сообщил руководитель Татарстанского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Отвечая на вопрос о числе заявок от участников специальной военной операции, Шигабуддинов отметил, что многие из них не выдвигают свои кандидатуры самостоятельно.

«Участники специальной военной операции – люди очень скромные. Многие не подают заявку на нашу премию. Именно поэтому мы проводим эту работу, начиная с января: ищем истории, находим контакты этих людей и приглашаем их для участия в премии», – сказал он.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

И. о. заместителя Премьер-министра Татарстана Александр Лапин предложил активнее взаимодействовать с ветеранскими организациями, чтобы находить военнослужащих, чьи подвиги остались незамеченными.

«Именно взаимодействие с ними позволит нам выявить наиболее достойных, наиболее отличившихся на поле боя, тех, кто действительно совершал подвиги во имя нашего Отечества и народа, но из-за своей скромности остался сегодня незамеченным», – отметил Лапин.

По словам Шигабуддинова, с февраля в рамках проекта провели более 100 встреч с участниками СВО в школах, колледжах и вузах Татарстана. В этом году также начали устанавливать мемориальные таблички в память о военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач.

Республиканская премия «Герои Нашего Времени» проводится в Татарстане с 2013 года. За это время организаторы получили более 1,8 тыс. заявок и наградили 358 человек нагрудными знаками.

В 2026 году предусмотрены номинации «Юный герой», «Герой Нашего Времени», «Помощь фронту» и «Трудовая доблесть поколений». Последняя предназначена для людей, посвятивших своей профессии 40 лет и более.

Заявки принимаются до 10 ноября.

Элина Закирова