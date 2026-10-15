Единый день открытых дверей состоится в 1,7 тыс. ссузов «Профессионалитета»

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Единый день открытых дверей в кластерах среднего профессионального образования состоится в субботу, 17 октября. Школьники и их родители познакомятся с возможностями федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети» и узнают о перспективах обучения востребованным рабочим специальностям.

«Для Правительства развитие системы СПО является одним из ключевых приоритетов: улучшается инфраструктура, поддерживается чемпионатное движение. Специалисты рабочих профессий готовятся по задаче, поставленной нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Как показывают исследования АСИ, большинство граждан высоко оценивает эффективность выпускников СПО на рынке труда», – заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Совсем скоро в более чем 1,7 тыс. колледжей и техникумов, участников федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», состоится единый день открытых дверей. На нем можно будет выбрать будущую профессию, пообщаться с педагогами и будущими работодателями, а также принять участия в экскурсиях на предприятия, анонсировал заместитель Председателя Правительства страны.

В преддверии единого дня открытых дверей в школах пройдут родительские собрания с участием руководителей региональных органов исполнительной власти, а также представителей крупнейших региональных компаний. Они расскажут о направлениях подготовки, условиях поступления и целевого обучения в колледжах, а также о перспективах трудоустройства.

«Родители играют важную роль в выборе образовательного пути ребенка, поэтому работа с ними – обязательная часть единого дня открытых дверей в кластерах СПО», – заметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В школах также будут организованы классные часы «Профессионалитет: ты в хорошей компании!». На них выступят амбассадоры проекта – студенты, которые поделятся личным опытом обучения в колледжах проекта. Для учащихся предусмотрены также профессиональные пробы и экскурсии на предприятия.

«По-настоящему увлечь профессией можно только через практику. Одно дело – услышать о специальности на уроке, и совсем другое – побывать на крупном предприятии, пройти профессиональные пробы. В этот единый день открытых дверей запланировано более 5 тыс. экскурсий на предприятия и более 15 тыс. профессиональных проб», – заявил ректор Института развития профессионального образования Сергей Кожевников.

Федеральный проект «Профессионалитет» запущен в 2022 году и направлен на синхронизацию кадровой потребности предприятий с возможностями системы среднего профессионального образования в целях развития экономики страны, обеспечения технологического и кадрового суверенитета. Подготовка студентов ведется в 24 приоритетных для экономики отраслях под запрос конкретных работодателей в регионах. В 2025 году федеральный проект «Профессионалитет» стал частью национального проекта «Молодежь и дети».

В настоящий момент почти 600 кластеров «Профессионалитета» в 86 регионах страны объединяют более 1,7 тыс. колледжей и техникумов и свыше 3,1 тыс. партнеров-работодателей. Федеральный оператор проекта «Профессионалитет» – Институт развития профессионального образования. Подробную информацию о колледжах и компаниях – участниках «Профессионалитета» в регионах страны можно узнать на сайте проекта: япроф.рф.