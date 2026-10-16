«Цитадель» – безжалостный охотник за дронами ВСУ: что умеет новый комплекс ПВО

Российские военные и ученые разработали новый комплекс «Цитадель», который стал неумолимым ликвидатором украинских дронов и уже успешно применяется на полях СВО. Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, как комплекс обнаруживает цели, поражает их программируемыми снарядами и чем российский подход к управлению огнем отличается от натовского.





Фото: «Ростех» / rostec.ru

Как устроена «Цитадель»

Комплекс включает два боевых модуля с 30-миллиметровыми пушками, радиолокационную станцию, оптико-электронную систему обнаружения целей и защищенный командный пункт. Операторы управляют вооружением дистанционно и получают информацию о воздушной обстановке на экраны.

Как объяснил в беседе с «Татар-информом» советский и российский военный деятель, историк и эксперт, полковник в отставке, директор Музея Войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов, подобные пушки используются и на первых модификациях зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь». Однако «Цитадель» отличается высоким уровнем автоматизации и модульной конструкцией, которая позволяет адаптировать систему к различным задачам.

Юрий Кнутов Фото: © Кирилл Зыков / РИА Новости

По словам эксперта, комплекс предназначен для борьбы не только с беспилотными летательными аппаратами, но и с безэкипажными катерами и легкобронированной техникой.

Одной из ключевых особенностей «Цитадели» Кнутов назвал применение снарядов с программируемыми взрывателями. Перед выстрелом в боеприпас закладывают рассчитанное время подрыва. При срабатывании он разбрасывает поражающие элементы, которые могут повредить цель даже без прямого попадания снаряда в корпус беспилотника.

«Главное преимущество – это то, что применяются программируемые снаряды с начинкой из шрапнели», – пояснил эксперт.

Фото: © Пелагия Тихонова / РИА Новости

Как искусственный интеллект помогает поражать цели

Для обнаружения и сопровождения объектов комплекс использует радиолокационную и оптико-электронную системы. Элементы машинного зрения помогают распознавать цели и отслеживать их перемещение. Кнутов сравнил этот принцип с камерой смартфона, которая выделяет лицо человека и продолжает следить за ним, даже если тот движется.

Автоматизация также позволяет рассчитывать параметры стрельбы и корректировать наведение. По словам эксперта, это повышает точность работы комплекса и сокращает объем действий, которые оператору приходится выполнять вручную.

При этом искусственный интеллект не принимает окончательное решение об открытии огня самостоятельно. Кнутов подчеркнул, что в российских системах такое решение должен подтверждать человек.

«Но, как правило, мы всегда дублируем такое решение оператором, то есть непосредственно наводчик контролирует по радиолокационной станции, есть ли возможность провести безопасную стрельбу, чтобы она не задела гражданских лиц либо своих военнослужащих, и тогда уже непосредственно огонь открывается», – пояснил он.

Эксперт также обратил внимание на различия в подходах к автоматизации вооружения в России и странах НАТО.

«Да, это отличие наших систем от натовских, у натовцев это не обязательно, у нас это обязательное условие. Это очень важное отличие принципиально», – заявил Кнутов, отвечая на вопрос о необходимости подтверждения оператором решения искусственного интеллекта.

Таким образом, в описанной экспертом модели применения «Цитадели» автоматика отвечает за обнаружение, сопровождение и расчеты, а военнослужащий сохраняет контроль над открытием огня.

Фото: «Рособоронэкспорт»

Комплекс уже применяют в боевых условиях

О работе «Цитадели» ранее рассказали корреспонденты «Известий», побывавшие в подразделении российских зенитчиков. По данным издания, военнослужащие этого подразделения уничтожили крылатую ракету «Фламинго», использовав два снаряда с дистанционным подрывом.

В репортаже также описывается работа расчета, который с помощью комплекса обнаруживает и сопровождает беспилотники. После команды оператора боевые модули открывают огонь, а результаты поражения отслеживаются по изображению с оптико-электронной станции.

По оценке Кнутова, сочетание программируемых боеприпасов, радиолокационного обнаружения и машинного зрения позволяет комплексу эффективно бороться с воздушными целями. При этом реальные результаты применения зависят от характеристик объектов, условий обнаружения и других факторов.