В Альметьевске 17 октября представят моноспектакль о Моцарте

Концерт «Моцарт: портрет в звучании» пройдет 17 октября в Альметьевске в рамках фестиваля «Ars Aeterna: Мастерская талантов». Программа объединит музыкальные произведения Вольфганга Амадея Моцарта и одноактную оперу Николая Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери».

Первая часть вечера будет посвящена жизни Моцарта. В моноспектакле примут участие солисты центра «Идиллия Арт»: Алексей Шитиков, который исполнит роль композитора, сопрано Диляра Набиуллина и пианистка Аделия Зарифуллина.

Во второй части зрителям представят оперу «Моцарт и Сальери». Роли композиторов исполнят Динар Шарафетдинов и Дмитрий Босов соответственно.

Музыкальное сопровождение обеспечит оркестр «Идиллиум» под управлением дирижера Ильназа Дудкина. Художественный руководитель проекта – Аделия Зарифуллина.

Концерт состоится в ОЦ «Альмет» 17 октября в 18:00. Проект реализуется при поддержке благотворительного фонда «Татнефть». Вход – по предварительной регистрации.