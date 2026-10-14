В Бугульме покажут оперу Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери»

Концерт «Моцарт: портрет в звучании» состоится 18 октября в Доме техники в Бугульме в рамках фестиваля «Ars Aeterna: Мастерская талантов». В программу войдут произведения Вольфганга Амадея Моцарта и одноактная опера Николая Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери» на стихи Александра Пушкина.

Первая часть концерта будет посвящена жизни Моцарта. В моноспектакле примут участие Алексей Шитиков, исполняющий роль композитора, и пианистка Аделия Зарифуллина.

Во второй части Динар Шарафетдинов исполнит партию Моцарта, а Дмитрий Босов – Сальери. Солисты выступят в сопровождении оркестра «Идиллиум» под управлением дирижера Ильназа Дудкина. Художественный руководитель проекта – Аделия Зарифуллина.

Концерт начнется в 17:00. Для посещения необходима предварительная регистрация. Проект реализуется при поддержке Благотворительного фонда «Татнефть».