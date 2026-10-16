С начала года на дорогах Татарстана из-за выезда на встречку погиб 71 человек

Выезд на встречную полосу – опасный маневр, напомнили в Госавтоинспекции Татарстана. Совершение такого маневра в местах, где он запрещен, подвергает смертельной опасности всех участников движения.

По данным ГАИ республики, за 9 месяцев в Татарстане из-за нарушений ПДД, связанных с выездом на встречку, зарегистрировано 151 ДТП, в котором 71 человек погиб и 242 получили ранения.

За данное нарушение предусмотрен штраф 7 500 рублей или лишение права управления от 4 до 6 месяцев, за повторное нарушение – лишение права управления на год. Если водитель уже подвергнут административному наказанию и лишен прав, то ему грозит до 3 лет лишения свободы в случае повторного нарушения ПДД.

«Помните, столкновения на встречной полосе движения чаще всего заканчиваются смертельным исходом. Соблюдайте ПДД! Берегите жизнь!» – говорится в сообщении.