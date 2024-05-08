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В Татарстане бизнес впервые воспользовался льготными исламскими финансовыми продуктами
В рамках эксперимента по партнерскому (исламскому) финансированию в Татарстане запущен льготный продукт. Льготный продукт одобрен Советом Улемов Духовного управления мусульман РТ и стал доступен с 7 мая.
Продукт разработан совместно с Российским исламским институтом и Фондом поддержки предпринимательства при поддержке Министерства экономики РТ.
Первым поддержку, соответствующую нормам ислама, получил предприниматель из Арска, сообщает Минэкономики РТ.
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