Экстрасенс предположил, что Кашпировский передал Жириновскому дар предвидения

Участник программы «Битва экстрасенсов» Никита Турчин предположил, что психотерапевт Анатолий Кашпировский мог передать свой дар предвидения бывшему лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. По мнению экстрасенса, этим можно объяснить сбывшиеся прогнозы политика. Об этом Турчин рассказал корреспонденту «Абзаца».

Турчин объяснил свою версию тем, что во время членства Кашпировского в ЛДПР они с Жириновским много общались. После смерти политика, отметил экстрасенс, стало появляться много его предсказаний, которые впоследствии сбывались. Турчин предположил, что Кашпировский мог передать Жириновскому свой дар.

Экстрасенс приехал на церемонию прощания с Кашпировским на Троекуровском кладбище в Москве. Он принес с собой букет гвоздик.

Кашпировский умер утром 3 октября в возрасте 87 лет. Незадолго до смерти его госпитализировали из-за резкого падения давления. Также сообщалось, что у психотерапевта был ряд заболеваний, в том числе сахарный диабет.