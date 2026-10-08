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Общество 8 октября 2026 14:10

CDC снизил оценку среднего числа случаев чумы в США с семи до пяти

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Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) обновили статистику по случаям чумы в стране. Еще 7 октября на сайте ведомства указывалось, что в США в среднем регистрируют семь случаев заболевания в год. 8 октября этот показатель изменили на пять. Об этом сообщает RT.

Согласно обновленным данным CDC, чума в США встречается преимущественно на западе страны. Больше всего случаев приходится на северные районы штатов Нью-Мексико и Аризона.

На графике CDC представлены случаи заболевания, включая смертельные и несмертельные, с 2000 по 2025 год. Наибольшие показатели за этот период пришлись на 2006 и 2015 годы — около 17 и 16 случаев соответственно. В 2005 году было зарегистрировано около восьми случаев, в 2020-м — около девяти. В отдельные годы ведомство фиксировало по одному-два случая, а в 2022–2024 годах на графике случаи не отмечены.

CDC также отмечает, что в последние десятилетия вспышки чумы происходили в Африке, Азии и Южной Америке. При этом большинство случаев заболевания среди людей с 1990-х годов приходится на Африку.

#чума #США
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