В Мамадышском районе передали автомобиль земляку – участнику СВО

Фото: пресс-служба Мамадышского района

Мамадышский район передал автомобиль Chevrolet Niva одной из воинских частей для выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе района.

С просьбой предоставить транспортное средство в район обратилась воинская часть. Автомобиль представителю подразделения, земляку с позывным Хашим, лично передал глава Мамадышского муниципального района Вадим Никитин.

Боец находится в зоне СВО с 2022 года. В районной администрации отметили, что продолжат оказывать помощь участникам специальной военной операции.