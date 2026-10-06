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Общество 6 октября 2026 16:06

В Мамадышском районе передали автомобиль земляку – участнику СВО

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В Мамадышском районе передали автомобиль земляку – участнику СВО
Фото: пресс-служба Мамадышского района

Мамадышский район передал автомобиль Chevrolet Niva одной из воинских частей для выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе района.

С просьбой предоставить транспортное средство в район обратилась воинская часть. Автомобиль представителю подразделения, земляку с позывным Хашим, лично передал глава Мамадышского муниципального района Вадим Никитин.

Боец находится в зоне СВО с 2022 года. В районной администрации отметили, что продолжат оказывать помощь участникам специальной военной операции.

#мамадышский район рт #помощь участникам СВО
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