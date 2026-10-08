До 15 «падающих звезд» в час: звездопад Дракониды можно увидеть ночью 9 октября

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

Астеризм Голова Дракона станет ориентиром для желающих увидеть звездопад Дракониды в ночь на 9 октября – вспышки на небе будут разлетаться от него во все стороны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Название звездопада, родоначальницей которого стала комета 21Р/Джакобини-Циннера, происходит от созвездия Дракона, где расположен радиант этого потока. В ночь пика (8–9 октября) астрономы ожидают до 15 «падающих звезд» в час.

В планетарии отметили, что метеоры Драконид очень медленные, желтого и даже красноватого цвета. Радиант Драконид находится рядом с известным астеризмом Голова Дракона, который представляет собой неправильный ковш из четырех звезд. При условии ясной погоды в вечерние часы можно заметить «падающие звезды» – метеоры Драконид, разлетающиеся по небу во все стороны от области, где находится «голова» небесного Дракона.

В планетарии уточнили, что в октябре после захода солнца Голова Дракона видна высоко над северо-западным горизонтом всю ночь, а к восходу склоняется к северному горизонту.

Также там сообщили, что для наблюдателя в средней полосе России в период максимума Драконид созвездие Дракон располагается после полуночи в северо-западной части неба.