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Общество 8 октября 2026 14:01

«Единый банк практик»: разработки форума «Конструктив» внедрили в регионах

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Разработки участников Приволжского форума «Конструктив», прошедшего в 2025 году, успешно реализованы на практике. Созданные на площадке проекты по профилактике экстремизма и терроризма были систематизированы и вошли в единую межрегиональную базу. Об этом в ходе пресс-конференции «Татар-информа» рассказала исполнительный директор форума Елизавета Гонзова.

Как рассказала Гонзова, в рамках форума эксперты и участники в течение четырех дней анализировали уже существующие подходы, разрабатывали новые и защищали собственные инициативы. Главной задачей было сформировать единый банк практик.

«Был запрос сделать единый банк практик... Было несколько дней, во время которых были рассмотрены уже существующие практики, разрабатывали новые, также проходила защита идей, которые удалось сформировать за четыре дня. И после все практики, которые направлялись, обсуждались, которые были созданы в рамках площадки, были помещены в единую базу», – отметила она.

Полученные материалы уже взяты в работу профильными структурами как на региональном, так и на муниципальном уровнях.

Напомним, в этом году форум пройдет в Казани с 11 по 14 октября, в онлайн и офлайн формате.

Элина Закирова

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