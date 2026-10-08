Каждый десятый казанец флиртовал с нейросетью

Около 10% мужчин из Казани признались, что флиртовали с нейросетью ради интереса, а среди женщин таких лишь 1%. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Мамба», который есть в распоряжении «Татар-информа».

Кроме того, 7% мужчин ловили себя на привязанности к искусственному интеллекту, а 3% мужчин просили нейросеть общаться с ними в роли романтической партнерши. При этом подавляющее большинство казанцев воспринимают ИИ исключительно как инструмент.

К флирту партнера с нейросетью казанцы высказали неоднозначное отношение. 47% и мужчин, и женщин считают его просто общением с программой. Но в то же время 19% мужчин и 18% женщин приравнивают такой флирт к фоирту с живым человеком. Для 9% мужчин и 14% женщин воспринимают подобное общение с ИИ как эмоциональную измену.