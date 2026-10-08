Медведица с медвежатами сломала два забора на даче в ХМАО

Жители Ханты-Мансийского автономного округа продолжают публиковать в соцсетях фото и видео с медведями, которых замечают рядом с жилыми и рабочими объектами. Об этом сообщает «ugra-news.ru».

В Нижневартовском районе, в СОНТ «Восход» Излучинска, медведица с двумя медвежатами проникла на дачный участок пенсионеров и нанесла значительный ущерб хозяйству. По пути к хозяйственным постройкам, где содержались козы, куры и свиньи, животные сломали два забора. Отпугнуть непрошеных гостей удалось лаем собак.

Еще одно видео сняли на одном из месторождений компании «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в Октябрьском районе. На записи медведь пытается открыть дверь бытового здания на территории ДНС. Животное методично расшатывало входную группу, что зафиксировала камера видеонаблюдения.

Информацию обо всех случаях появления медведей передали в профильные структуры.