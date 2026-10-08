Ильдус Гараев: На форуме «Конструктив» разберут нетипичные для РТ угрозы

Одной из ключевых особенностей Приволжского форума «Конструктив» в этом году станет обсуждение проблем других регионов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал руководитель аппарата антитеррористической комиссии в РТ Ильдус Гараев.

По его словам, к участию в мероприятии привлечены эксперты из других субъектов России, которые поднимут темы, напрямую не свойственные Татарстану.

«Новинка форума – приглашение спикеров из других субъектов РФ с темами и проблемами, которые не свойственны нашему региону», – отметил он.

Как отметил руководитель аппарата АТК, такой подход позволит участникам шире взглянуть на проблематику безопасности и сформировать необходимые практики.

Напомним, форум пройдет в Казани с 11 по 14 октября, в онлайн и офлайн формате.

Элина Закирова