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Новости Татарстана и Казани
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В Казани пройдут всероссийские уличные игры по армрестлингу и гиревому спорту
В эти выходные, 15 и 16 июля, с 12:00 до 16:00 на Всероссийских играх URBAN GAMES IV снова выступят крутые ребята проекта «АРМИЯ - ЭТО СИЛА!».
Каждый желающий сможет поучаствовать в мастер-классе по армрестлингу и гиревому спорту, а также попробовать одолеть мастеров спорта.
Urban games — это всероссийские уличные игры по экстремальным видам спорта. Мультиспортивный фестиваль включает в себя соревнования, демонстрацию городских видов спорта и праздник для молодежи.
Игры уже в четвертый раз проводятся в Казани, намечается нечто грандиозное. Соревнования пройдут в крупнейшем в Европе экстрим-парке УРАМ, который расположен в самом центре Казани.
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