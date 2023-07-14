В Казани пройдут всероссийские уличные игры по армрестлингу и гиревому спорту

В эти выходные, 15 и 16 июля, с 12:00 до 16:00 на Всероссийских играх URBAN GAMES IV снова выступят крутые ребята проекта «АРМИЯ - ЭТО СИЛА!».

Каждый желающий сможет поучаствовать в мастер-классе по армрестлингу и гиревому спорту, а также попробовать одолеть мастеров спорта.

Urban games — это всероссийские уличные игры по экстремальным видам спорта. Мультиспортивный фестиваль включает в себя соревнования, демонстрацию городских видов спорта и праздник для молодежи.

Игры уже в четвертый раз проводятся в Казани, намечается нечто грандиозное. Соревнования пройдут в крупнейшем в Европе экстрим-парке УРАМ, который расположен в самом центре Казани.